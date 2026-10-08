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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:14

Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı

Fransız teknoloji şirketi Mistral, 1 trilyon parametreye sahip yeni yapay zekâ modeli Mistral Large 4'ü duyurdu. Şirket, Çin dışındaki en güçlü açık ağırlıklı yapay zekâ sistemi olduğunu savunduğu yeni modelle küresel rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:14

Yapay zekâ yarışında Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fransız Mistral, şirket içinde "Le Chonk" adıyla geliştirilen yeni modeli Mistral Large 4'ü (ML4) tanıttı. Toplam 1 trilyon parametreye sahip olan model, özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik, finans, üretim ve görsel analiz alanlarındaki yetenekleriyle öne çıkıyor. Mistral'ın iddiasına göre ML4, Çin dışında geliştirilen en güçlü açık ağırlıklı yapay zekâ modeli. Şirket, yeni sistemin dünya genelindeki en gelişmiş açık modeller arasında yer aldığını belirtiyor. İlk etapta geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları ve kamu kurumlarının kullanımına ön izleme sürümüyle açılan modelin ağırlıklarının 27 Ekim'de yayımlanması planlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Fransız Mistral şirketi, 1 trilyon parametreye sahip ve özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik, finans, üretim ve görsel analiz alanlarında iddialı olan yeni yapay zeka modeli Mistral Large 4'ü (ML4) tanıttı.
Mistral Large 4, toplam 1 trilyon parametreye sahip olmasına rağmen işlem sırasında sadece 49 milyar parametre kullanıyor (seyrek mimari).
Model, Avrupa'daki kendi veri merkezlerinde 4 bin Nvidia Grace Blackwell GPU kullanılarak yaklaşık iki ayda eğitildi ve 160'tan fazla dil üzerinde geliştirildi.
ML4'ün kullanım alanları arasında yazılım mühendisliği, kod analizi, siber savunma, finansal analiz, uydu ve hava görüntülerinin incelenmesi, teknik çizimlerin değerlendirilmesi ve çip tasarımı bulunuyor.
Mistral, ML4'ün yazılım mühendisliği becerilerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde yüzde 62 başarı elde ettiğini iddia ediyor ve bu alanda rakiplerinin önüne geçtiğini belirtiyor.
ML4'ün model ağırlıklarının 27 Ekim'de yayımlanması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı

1 TRİLYON PARAMETREYE RAĞMEN YALNIZCA 49 MİLYARI ÇALIŞIYOR

Mistral Large 4'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, devasa boyutuna rağmen bütün parametrelerini aynı anda kullanmaması. Toplam 1 trilyon parametre barındıran modelde, işlem sırasında yalnızca 49 milyar parametre aktif hale geliyor. Seyrek mimari olarak adlandırılan bu yapı sayesinde sistem, geniş bir model kapasitesine sahip olurken her işlemde yalnızca ihtiyaç duyulan bölümlerini kullanıyor. Mistral'ın önceki modeli Large 3 ise 675 milyar toplam parametreye ve 41 milyar aktif parametreye sahipti.

4 BİN NVİDİA GPU İLE İKİ AYDA EĞİTİLDİ

Yeni modelin geliştirilme sürecinde kullanılan donanım da dikkat çekiyor. Mistral Large 4, şirketin Avrupa'daki kendi veri merkezlerinde yaklaşık iki ay süren bir eğitimden geçirildi. Bu süreçte 4 bin Nvidia Grace Blackwell GPU kullanıldı.

Karşılaştırmak gerekirse şirket, bir önceki modeli Large 3'ü eğitmek için 3 bin Nvidia H200 GPU'dan yararlanmıştı. ML4'ün eğitiminde dil çeşitliliğine de geniş yer verildi. Model, 'nin tüm resmi dilleri dahil olmak üzere 160'tan fazla dil üzerinde eğitildi.

SİBER GÜVENLİKTEN ÇİP TASARIMINA KADAR KULLANILABİLECEK

Mistral, yeni modelini yalnızca metin üreten bir yapay zekâ olarak konumlandırmıyor. Şirket, ML4'ün özellikle karmaşık teknik görevlerde kullanılmasını hedefliyor. Yazılım mühendisliği, kod analizi, siber savunma, finansal analiz, uydu ve hava görüntülerinin incelenmesi, teknik çizimlerin değerlendirilmesi ve çip tasarımı modelin öne çıkarılan kullanım alanları arasında bulunuyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. ML4, metnin yanı sıra farklı türde girdileri işleyebilmesine rağmen çıktı olarak yalnızca metin üretebiliyor.

Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı

MİSTRAL'DAN SİBER GÜVENLİKTE DAHA FAZLA KONTROL VURGUSU

Şirketin yeni modelle öne çıkardığı alanlardan biri de siber güvenlik. Mistral, açık ağırlıklı yapay zekâ sistemlerinin kurumlara kod inceleme, savunma testleri ve güvenlik araştırmaları gibi konularda daha fazla kontrol sağlayabileceğini savunuyor. Şirkete göre kapalı yapay zekâ modelleri, güvenlik politikaları nedeniyle hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabilecek bazı talepleri reddedebiliyor.

Kendi altyapısında çalıştırılabilen ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen açık ağırlıklı modellerin ise kurumlara bu süreçleri yönetme konusunda daha geniş imkânlar sunabileceği belirtiliyor.

ML4'ün model ağırlıkları, özel bir Mistral lisansı kapsamında yayımlanacak. Şirket ayrıca kurumsal müşteriler ve kamu kuruluşları için egemen altyapılarda çalıştırma, özelleştirme ve sıfır veri saklama seçenekleri sunmayı planlıyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTIĞI İDDİASI: YÜZDE 62 BAŞARI

Mistral, yeni modelin performansına ilişkin ilk test sonuçlarını da paylaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre ML4, yazılım mühendisliği becerilerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde yüzde 62 başarı elde etti.

Aynı karşılaştırmada Reflection AI'ın Beam modeli yüzde 44, Qwen 3.8 Max yüzde 51, DeepSeek V4 Pro 0813 yüzde 57 ve GLM-5.3 yüzde 61 başarı seviyesinde gösterildi.

Bu sonuçlar, Mistral'ın yeni modelini yazılım geliştirme alanında rakiplerinin önüne yerleştirdiği anlamına geliyor. Ancak şirketin açıkladığı rakamlara şimdilik temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Mistral Large 4 henüz bağımsız değerlendirme platformlarında kapsamlı testlerden geçirilmiş değil. Yaklaşık üç hafta sürecek ön izleme döneminin ardından model ağırlıklarının 27 Ekim'de yayımlanması bekleniyor.

 

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#avrupa birliği
#nvıdıa
#Mistral
#Mistral Large 4
#Deepswe V1.1
#Teknoloji
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