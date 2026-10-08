Avrupa'dan yapay zekâda dev hamle! En güçlü model tanıtıldı

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İstanbul
Yapay zekâ yarışında Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fransız Mistral, şirket içinde "Le Chonk" adıyla geliştirilen yeni modeli Mistral Large 4'ü (ML4) tanıttı. Toplam 1 trilyon parametreye sahip olan model, özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik, finans, üretim ve görsel analiz alanlarındaki yetenekleriyle öne çıkıyor. Mistral'ın iddiasına göre ML4, Çin dışında geliştirilen en güçlü açık ağırlıklı yapay zekâ modeli. Şirket, yeni sistemin dünya genelindeki en gelişmiş açık modeller arasında yer aldığını belirtiyor. İlk etapta geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları ve kamu kurumlarının kullanımına ön izleme sürümüyle açılan modelin ağırlıklarının 27 Ekim'de yayımlanması planlanıyor.
Mistral Large 4'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, devasa boyutuna rağmen bütün parametrelerini aynı anda kullanmaması. Toplam 1 trilyon parametre barındıran modelde, işlem sırasında yalnızca 49 milyar parametre aktif hale geliyor. Seyrek mimari olarak adlandırılan bu yapı sayesinde sistem, geniş bir model kapasitesine sahip olurken her işlemde yalnızca ihtiyaç duyulan bölümlerini kullanıyor. Mistral'ın önceki modeli Large 3 ise 675 milyar toplam parametreye ve 41 milyar aktif parametreye sahipti.
Yeni modelin geliştirilme sürecinde kullanılan donanım da dikkat çekiyor. Mistral Large 4, şirketin Avrupa'daki kendi veri merkezlerinde yaklaşık iki ay süren bir eğitimden geçirildi. Bu süreçte 4 bin Nvidia Grace Blackwell GPU kullanıldı.
Karşılaştırmak gerekirse şirket, bir önceki modeli Large 3'ü eğitmek için 3 bin Nvidia H200 GPU'dan yararlanmıştı. ML4'ün eğitiminde dil çeşitliliğine de geniş yer verildi. Model, Avrupa Birliği'nin tüm resmi dilleri dahil olmak üzere 160'tan fazla dil üzerinde eğitildi.
Mistral, yeni modelini yalnızca metin üreten bir yapay zekâ olarak konumlandırmıyor. Şirket, ML4'ün özellikle karmaşık teknik görevlerde kullanılmasını hedefliyor. Yazılım mühendisliği, kod analizi, siber savunma, finansal analiz, uydu ve hava görüntülerinin incelenmesi, teknik çizimlerin değerlendirilmesi ve çip tasarımı modelin öne çıkarılan kullanım alanları arasında bulunuyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı var. ML4, metnin yanı sıra farklı türde girdileri işleyebilmesine rağmen çıktı olarak yalnızca metin üretebiliyor.
Şirketin yeni modelle öne çıkardığı alanlardan biri de siber güvenlik. Mistral, açık ağırlıklı yapay zekâ sistemlerinin kurumlara kod inceleme, savunma testleri ve güvenlik araştırmaları gibi konularda daha fazla kontrol sağlayabileceğini savunuyor. Şirkete göre kapalı yapay zekâ modelleri, güvenlik politikaları nedeniyle hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabilecek bazı talepleri reddedebiliyor.
Kendi altyapısında çalıştırılabilen ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen açık ağırlıklı modellerin ise kurumlara bu süreçleri yönetme konusunda daha geniş imkânlar sunabileceği belirtiliyor.
ML4'ün model ağırlıkları, özel bir Mistral lisansı kapsamında yayımlanacak. Şirket ayrıca kurumsal müşteriler ve kamu kuruluşları için egemen altyapılarda çalıştırma, özelleştirme ve sıfır veri saklama seçenekleri sunmayı planlıyor.
Mistral, yeni modelin performansına ilişkin ilk test sonuçlarını da paylaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre ML4, yazılım mühendisliği becerilerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde yüzde 62 başarı elde etti.
Aynı karşılaştırmada Reflection AI'ın Beam modeli yüzde 44, Qwen 3.8 Max yüzde 51, DeepSeek V4 Pro 0813 yüzde 57 ve GLM-5.3 yüzde 61 başarı seviyesinde gösterildi.
Bu sonuçlar, Mistral'ın yeni modelini yazılım geliştirme alanında rakiplerinin önüne yerleştirdiği anlamına geliyor. Ancak şirketin açıkladığı rakamlara şimdilik temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Mistral Large 4 henüz bağımsız değerlendirme platformlarında kapsamlı testlerden geçirilmiş değil. Yaklaşık üç hafta sürecek ön izleme döneminin ardından model ağırlıklarının 27 Ekim'de yayımlanması bekleniyor.