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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:26

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Maltepe’de çöken binada iki kişi hayatını kaybederken, ekipler enkazda kalan üç kişinin kurtarılması için zamanla yarışıyor. Türkiye’yi hüzne boğan olayın ardından binlerce ev sahibi ve kiracı ise kendi binasının risk altında olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Sistemde yoğunluk oluştu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:26

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çökerken, enkazdan 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada 3 kişiye ise henüz ulaşılamadığını belirtti. Vahim olayın ardından İstanbul'daki binalarda dayanıksız kolonlar ve yaşlı binalar yeniden gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesiyle 10 kişi kurtarılırken 3 kişiye ulaşılamazken, olay sonrası İstanbul'daki riskli binalar ve dayanıklılık tespit yöntemleri yeniden gündeme geldi.
Yetkililer, İstanbul'da kendiliğinden yıkılması beklenen 1.238 bina olduğunu bildirdi.
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 'Tapu Bilgileri Sorgulama' başlığından binalarında riskli yapı şerhi olup olmadığını kontrol edebiliyor ancak şerh olmaması binanın sağlam olduğu anlamına gelmiyor.
e-Devlet üzerindeki sorgulamayı yalnızca ev sahipleri yapabilirken, kiracıların bu belgeyi ev sahibinden talep etmesi gerekiyor.
Dayanıklılık durumunu öğrenmek isteyenler için karot testi başvurusu bir bina sakini tarafından yapılabiliyor ve test maliyetini kat malikleri karşılıyor.
Uzmanlar, karot alımının binaya zarar verdiği iddialarını yalanlayarak işlem sonrasında deliklerin yüksek mukavemetli harçlarla doldurulduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Yetkililer, megakentte kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina olduğunu belirtirken, bu binalardaki tehlike ise her geçen gün artıyor. Öte yandan çökmenin ardından vatandaşlar kendilerine “Evim şiddetli bir depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?”, “Evim güvenli mi?” sorularını sorup oturdukları binaların dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

 

BİNALARIN RİSK DURUMU E-DEVLET ÜZERİNDEN ARAŞTIRILABİLİYOR

Binaların risk taşıyıp taşımadığı e-Devlet'ten sorgulanabiliyor. Bu kapsamda Maltepe’de yaşanan acı olayın ardından binlerce kişi sorgulama yapmak isterken e-Devlet uygulamasında yoğunluk oluştu.

Öte yandan sorgulama işlemi birkaç dakika içinde kolaylıkla yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan kullanıcılar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetinin altında "Tapu Bilgileri Sorgulama" başlığında taşınmazlarına ait herhangi bir şerh olup olmadığı kontrol edebilir.

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

 

ŞERH OLMAMASI BİNANIN SAĞLAM OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Binada daha önce inceleme yapılmışsa ve risk çıktıysa kayıtlara "riskli yapı" olarak işlenir. Tapuda herhangi bir şerh yoksa bu binanın sağlam olduğu anlamına da gelmez. Binadan daha önce herhangi bir karot alınmadığını ve yetkililer tarafından alındıysa bile işleme konmadığına da işaret edebilir.

Ancak, bu işlemi sadece ev sahipleri yapabilir. Kiracıların ise evi tutmadan önce ya da oturdukları sırada ev sahibinden bu belgeyi istemesi gerekmektedir.

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

 

DAYANIKLILIK KAROT TESTİ İLE ÖLÇÜLÜYOR

Binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak karot testi yaptırabiliyor.

Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor.

Özellikle belediyeler tarafından ve sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor. Ancak binanın farklı yerlerinden karotların alındığı, farklı işlemlerin yapıldığı ve numunelerin laboratuvarlarda incelendiği ayrıntılı tarama için daha uzun vakte ihtiyaç duyuluyor.

Maltepe’deki bina çökmesi e-Devlet’i kilitledi: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

KAROT ALMAK BİNAYA ZARAR VERİR Mİ?

Riskli yapı tespitlerinin maliyetini kat malikleri öderken, söz konusu testi yaptırmak için bina sakinlerinden bir kişinin başvurması yeterli oluyor. Karot raporu olarak da bilinen bina dayanıklılık testi sonrası binaların depreme karşı riskli olup olmadığı ortaya çıkıyor.

Yetkililer, vatandaşın oturduğu konutla ilgili tereddüdü bulunması halinde ilk iş olarak belediyeye giderek binanın mevcut projesinin alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, alınan karotların binaya zarar verdiği iddialarını yalanlarken karot sonrası yüksek mukavemetli harçlarla dolgularının yapıldığını dile getirdi.

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