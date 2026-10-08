Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. 33 kişinin yaşadığı öğrenilen binada 10 kişi sağ kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinde gelen emekli mimar, binanın yapımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Maltepe'de çöken binaya ilişkin dikkat çeken tespit! Projeden yüzde 50 daha büyük Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir emekli mimar binanın yapımına ilişkin değerlendirmede bulundu. 33 kişinin yaşadığı öğrenilen binada 10 kişi sağ kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Emekli Mimar Emir Tekin, 2000 yılı öncesi binalarda projeye uyumsuzluk olduğunu ve yapılan binanın yerinde %50 büyütüldüğünü belirtti. Tekin, bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan olduğunu, bu kadar arsa ve 1.50 emsal ile bu yapının olamayacağını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, %50 artı 1 ile kentsel dönüşümün hızlandığını ancak yaşlı vatandaşların binalarını terk etmek istememesi nedeniyle kentsel dönüşümün sağlanamadığını belirtti.

'2000 YILI ÖNCESİ BİNALARDA PROJEYE UYUMSUZLUK VAR''

Binaya dair tespitlerde bulunan mahallesi sakini Emekli Mimar Emir Tekin, ''2000 yılı öncesi ve sonrası diye bir ayrım olarak koymamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra yasayla yapı denetim firmaları kuruldu. Artık bina kontrollü yapılıyor ve bu binalarda hemen hemen hiçbir sorun yok, yani kontrol çok iyi yapılıyor. Ben yıkılan binaya 1,5-2 kilometre mesafedeyim. Ama binanın eski fotoğraflarına ve şu anki durumuna baktım. Bina zemin kat üzerine yıkıldı. Dükkan katı bayağı yüksek. 2000 yılı öncesi binalarda da projeye uyumsuzluk var. Yani yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Aynı demir ve aynı kolanla fiziki olarak büyütülüyordu. Tapu verebilmek için daire sayısı arttırılmıyor ama yatayda büyütülüyordu. Yıkılan bu binada aynısını yaşadığımız belli. Küçük bir arsa, 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan var. Bu kadar arasa, 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür. Şöyle bir sorun var: Bu binalar dönüştürülemiyor. Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor'' dedi.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise, yüzde 50 artı 1 ile kentsel dönüşüm hızlandığını ancak yaşlı vatandaşlar binalarını terk etmek istemediğini için kentsel dönüşüm sağlanamadığını belirtti.