iPadOS 18 güncellemesi, bazı iPad'leri çökertti: Apple harekete geçti

18 Eylül 2024 15:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:00

Apple, iPadOS 18 güncellemesini M4 iPad Pro'larda yaşanan sorunlar nedeniyle durdurdu. Kullanıcılar, güncelleme sonrası cihazlarının çöktüğünü bildirdi. Sorunun kaynağı ise tam olarak belli değil. Ancak iPad'lerin neden çöktüğüne ilişkin bir tahmin de var.

Apple​, yazılım güncellemelerini genellikle tüm cihazlarına aynı anda sunmasıyla biliniyor. Ancak nadiren de olsa yaşanan sorunlar, Apple kullanıcılarını büyük ölçüde etkileyebiliyor. Son olarak M4 iPad Pro sahipleri, iPadOS 18​ güncellemesi sonrası cihazlarının kullanılmaz hale geldiğini bildirince Apple, güncellemeyi durdurma kararı aldı.

IPADOS 18 GÜNCELLEMESİ, BAZI IPAD'LERİ BOZDU

MacRumors'un haberine göre, iPadOS 18 güncellemesinin M4 iPad Pro'lar için yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı, cihazlarının "brick" olduğunu, yani tamamen işlevsiz hale geldiğini belirtti. Cihazların kurulum sırasında yaşanan bir kesinti sonucu kapanarak bir daha açılmadığı ifade ediliyor.

Apple'ın bu gibi sorunlarla nadiren karşılaşmasına rağmen, yaşanan problemin büyüklüğü nedeniyle güncellemeyi durdurması kaçınılmaz oldu. Sorunun, kullanıcıların önce iPadOS 17.7'yi yükleyip ardından iPadOS 18'e geçmeleriyle bağlantılı olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Ancak henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Apple'ın bu sorunu kısa sürede çözmesi ve iPadOS 18 güncellemesini tekrar kullanıma sunması bekleniyor. Şu an için kullanıcıların, yeni bir güncelleme tarihi açıklanana kadar beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yok.