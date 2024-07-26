iPhone 16 özellikleri netleşiyor: Aşırı ısınma sorununu tarihe karıştıracak yenilik!

26 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:19

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerini piyasaya sürdükten sonra bazı kullanıcılar, cihazların "elle tutulamayacak kadar" aşırı ısındığını bildirmişti. Şirket iOS 17'ye bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu çözmüştü.

Apple, iPhone 15 Pro'daki bu talihsiz olaydan dersini almış ve bir daha böyle bir sorun yaşamak istemiyor. Bunu da, The Information'un aktardığına göre iPhone 16'nın kasasına daha büyük bir grafit levha koyarak aşırı ısınma durumundan koruyarak yapacak.

IPHONE 16 İLE 'AŞIRI ISINMA' DİYE BİR SORUN KALMAYACAK

Geçtiğimiz kasım ayında, iPhone 16 modellerinin aşırı ısınma sorununu çözmek amacıyla gelişmiş bir termal yönetim sistemiyle donatılacağı iddia edilmişti.

X'te (eski adıyla Twitter) yayınlanan bir gönderide Kosutami, Apple'ın iPhone 16 serisi için bir grafen termal sistem üzerinde çalıştığını, iPhone 16 Pro modellerine ise aşırı ısınmayı azaltmak için metal pil muhafazaları ekleyebileceğini açıklamıştı.

IPHONE 16 MODELLERİNDE KULLANILACAK GRAFEN NEDİR, NE İŞE YARAR?

Grafen yüksek ısı iletkenliğine sahip ve şu anda iPhone'ları soğutmak için kullanılan bakırdan daha güçlü. Apple bir süredir termal yönetim için grafenle ilgileniyor ve taşınabilir cihazlarda ısı dağıtımı için bu malzemeyi keşfetmesiyle ilgili patent başvurusunda bulunmuştu.

Apple daha önce Series 7 ile birlikte Apple Watch'un pilini siyah folyo kasadan metal kasaya geçirmişti, dolayısıyla iPhone'da da eşdeğer bir değişiklik yapacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

"iPhone 16 ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap vermek için Apple'ın akıllı telefonlarını piyasaya sürme zamanlarına bakmamız yeterli. ABD'li üretici iPhone modellerini her yılın eylül ayında tanıtıyor ve tanıttıktan sonraki günlerde de satışa çıkarıyor.

Planda bir değişiklik olmazsa iPhone 16 ve iPhone 16 Pro çıkış tarihi de Eylül 2024 olacak.