iPhone 16E geldi, eski iPhone'lar piyasadan kalktı! Apple sevilen üç modelinin satışını durdurdu

Apple, yayınladığı basın bülteni ile iPhone 16E modelini duyurdu. Şirket, yıllardır SE serisi ile uygun fiyatlı cihazlarını piyasaya sürerken, bu kez farklı bir isimle kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak yeni modelin lansmanı, bazı eski iPhone'ların satıştan kaldırılmasını da beraberinde getirdi.

IPHONE 14, 14 PLUS VE SE 3 SATIŞTAN KALDIRILDI

Her yeni iPhone lansmanında olduğu gibi, Apple eski modelleri satıştan çekme geleneğini sürdürdü. Bu kapsamda iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus artık Apple Store'da yer almıyor. Tabii ki de telefonlar, stoklarının bulunduğu üçüncü taraf teknoloji mağazalarında ve e-ticaret platformlarında satılmaya devam edecek. Ancak artık Apple resmi olarak satmayacak.

Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde iPhone 16 serisini tanıtmıştı ve hemen ardından iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve iPhone 13 modellerini satıştan kaldırmıştı. Şu anda Apple'ın internet sitesinde yalnızca iPhone 15, iPhone 16E ve iPhone 16 / 16 Pro modelleri satışta bulunuyor.