Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 16E geldi, eski iPhone'lar piyasadan kalktı! Apple sevilen üç modelinin satışını durdurdu

Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 16E resmen tanıtıldı. Teknoloji devi, uygun fiyatlı yeni cihazını kullanıcılarla buluştururken, bazı iPhone modellerine ise veda etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 16E geldi, eski iPhone'lar piyasadan kalktı! Apple sevilen üç modelinin satışını durdurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 20:28

Apple, yayınladığı basın bülteni ile iPhone 16E modelini duyurdu. Şirket, yıllardır SE serisi ile uygun fiyatlı cihazlarını piyasaya sürerken, bu kez farklı bir isimle kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak yeni modelin lansmanı, bazı eski iPhone'ların satıştan kaldırılmasını da beraberinde getirdi.

IPHONE 14, 14 PLUS VE SE 3 SATIŞTAN KALDIRILDI

Her yeni iPhone lansmanında olduğu gibi, Apple eski modelleri satıştan çekme geleneğini sürdürdü. Bu kapsamda iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus artık Apple Store'da yer almıyor. Tabii ki de telefonlar, stoklarının bulunduğu üçüncü taraf teknoloji mağazalarında ve e-ticaret platformlarında satılmaya devam edecek. Ancak artık Apple resmi olarak satmayacak.

Apple iPhone 14 serisi

Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde iPhone 16 serisini tanıtmıştı ve hemen ardından iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve iPhone 13 modellerini satıştan kaldırmıştı. Şu anda Apple'ın internet sitesinde yalnızca iPhone 15, iPhone 16E ve iPhone 16 / 16 Pro modelleri satışta bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 16E tanıtıldı: Fiyatı, özellikleri ve satışa çıkacağı tarih
Apple, Çin'deki iPhone'lara "Apple Intelligence" özelliği için Alibaba ile anlaştı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.