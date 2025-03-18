iPhone 17 Air ile tarihi değişim: Yeni bir çağ başlatabilir!

Apple, iPhone 17 serisinde 'Air' adını verdiği yeni ve ultra ince bir modelle büyük bir değişime hazırlanıyor. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre, teknoloji devi yeni modelle birlikte yeni bir çağ başlatabilir.

Teknoloji devi Apple, dünyanın en ince iPhone'unu yapma konusunda önemli bir adım atarak, bu yıl içinde iPhone 17 serisinde 'Air' adında özel bir model tanıtacak. Bloomberg'in teknoloji editörü Mark Gurman, söz konusu cihazla alakalı yeni bir iddia ortaya attı.

IPHONE 17 AIR MODELİ ŞARJ PORTU OLMADAN MI GELECEK?

Gurman, Bloomberg'deki Power On bülteninde, Apple'ın iPhone 17 Air modelini inceltmek için şarj girişini kaldırmayı düşündüğünü, ancak sonradan vazgeçtiğini öne sürdü. Fakat şirketin 'şarj portu olmayan bir iPhone' yapma fikrinden tamamıyla vazgeçmediğini de ekledi.

iPhone 17 Air'in, şarj portu barındırmayan ve daha ince iPhone modellerine geçişin habercisi olacağını iddia eden Gurman, şu ifadeleri kullandı:

"iPhone 17 Air, Apple için büyük bir değişimin başlangıcını temsil ediyor. Apple yöneticileri, yeni model başarılı olursa, şirketin tekrar portsuz iPhone'lar üretmeye çalışacağını ve daha fazla modeli bu ince tasarım yaklaşımına yönlendireceğini söylüyor."

2021'DE DE AYNI İDDİA ORTAYA ATILDI

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ilk kez şarj portu olmayan bir iPhone'un 2021 yılında piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Ancak Kuo'nun bu iddiası gerçekleşmedi.

Apple, Avrupa Birliği'nin dayatmaları nedeniyle iPhone 15 serisiyle birlikte Lightning tipi şarj girişini kaldırıp yerine, zorunlu kılınan USB-C teknolojisine geçiş yapmıştı.