Apple bombayı patlattı! AirPods'lar artık 'tercüman' olacak

Apple, AirPods için geliştirdiği canlı çeviri özelliğini bu yıl kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni güncellemeyle kulaklıklar, konuşulan dili otomatik algılayarak anında çeviri yapacak.

Apple, AirPods modellerini daha işlevsel hale getirmek için devrim niteliğinde bir yeniliğe hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, teknoloji devi yıl içinde yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle AirPods'a canlı çeviri özelliğini ekleyecek.

DİL ÇEVİRİSİ OTOMATİK OLACAK

Şu ana kadar yabancı bir dil duyduğunuzda manuel olarak çeviri yapmanız veya bir uygulama kullanmanız gerekiyordu. Ancak AirPods'un yeni canlı çeviri özelliği sayesinde, farklı bir dil duyduğunuzda herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Kulaklık, ana diliniz dışında bir dil konuşulduğunu otomatik olarak algılayacak ve duyduklarınızı anladığınız dile çevirecek.

Örneğin ana diliniz Türkçe ve biriyle İngilizce konuşuyorsunuz. Karşınızdaki kişinin söylediği her şeyi AirPods anında Türkçeye çevirerek size aktaracak. Aynı şekilde, sizin söyledikleriniz de İngilizceye çevrilerek karşı tarafa iletilecek.

APPLE, AIRPODS'U SADECE BİR KULAKLIK OLMAKTAN ÇIKARIYOR

Apple, AirPods’u geliştirmek için uzun süredir yeni özellikler ekliyor. 2024 yılında AirPods Pro için yayınlanan güncellemeyle kulaklıklar işitme testi yapabilme ve hatta bir işitme cihazı olarak kullanılabilme özelliklerine kavuşmuştu. Şimdi ise şirket, dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefleyen canlı çeviri teknolojisiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeniliğin hayata geçmesiyle birlikte AirPods'un, sadece müzik dinlemek ya da telefon görüşmeleri yapmak için değil, aynı zamanda seyahatlerde, iş toplantılarında ve yabancı dilde iletişim gerektiren her durumda vazgeçilmez bir araç haline geleceği tahmin ediliyor.