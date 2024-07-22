iPhone 17 bekleyenlere kötü haber: Tasarımdaki büyük özellik iptal edildi

22 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:21

Bim 19 Temmuz aktüel kataloğunda iPhone 12 ve deniz tatiliniz için gerekli tüm ürünler yer alıyor

Bim 19 Temmuz aktüel kataloğunda iPhone 12 ve deniz tatiliniz için gerekli tüm ürünler yer alıyor

Apple henüz iPhone 16'yı bile tanıtmamışken iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntılar peş peşe geliyor. Son olarak Apple analisti Ming-Chi Kuo, Kaliforniya merkezli şirketin iPhone 17 planlarında küçük bir tasarım değişikliği olacağını bildirdi.

Kuo'ya göre Apple, iPhone 17'nin tasarımında reçine kaplı bakır (RCC) baskılı devre kartlarını kullanmayacak. Bunun nedeni, muhtemelen Kuo'nun ilk ipucunda bahsettiği Ajinomoto firması tarafından parçaların yeterince yüksek bir standartta üretilememesi.

IPHONE 17'Yİ İNCELTME PLANI BAŞKA BAHARA KALDI

RCC PCB'ler, reçine kaplama PCB'leri daha güçlü ve ısıya karşı daha dayanıklı hale getirdiği için iPhone 17'nin içindeki devrenin küçültülmesine olanak tanıyacaktı. Bu sayede ek bileşenler için daha fazla yer açılabilecek ya da daha önceki söylentilerde duyduğumuz gibi telefonun gövdesi inceltilebilecekti.

Tom's Guide sitesinin haberinde, Apple'ın iPhone 17'yi daha ince yapma planları suya düşmüş gibi görünse de, 2026'da iPhone 18'de RCC'nin kullanılma ihtimali olduğu belirtildi.

Apple'ın bu parçaları kendi spesifikasyonlarına göre üretip üretemeyeceğine ve ne zaman üreteceğine bağlı olarak daha da uzun süre beklemek gerekebileceğine veya iPhone'larda bu teknolojinin hiçbir zaman kullanılmama ihtimali olduğuna da dikkat çekildi.

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 17 serisi Apple tarafından üretilmiş pillere, tüm modellerde 120Hz LTPO ekranlara, üç adet 48 Megapiksel kameraya ve Pro modellerde yükseltilmiş telefoto lense ve daha da fazla güç ve verimlilik için 2nm yonga setlerine sahip olacak.

IPHONE 16'NIN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE İKİ AY KALDI

Günümüze dönecek olursak, iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesine muhtemelen iki aydan daha kısa bir süre kaldı.

Aralarında iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in de bulunduğu bu yılki iPhone'ların daha ince olacağı söylenmese de güncellenmiş kamera sensörleri, geliştirilmiş OLED ekranlar, daha yüksek şarj hızları ve daha kolay fotoğraf ve video çekimi için yeni bir Capture düğmesi gibi yükseltmeler kazanacağı iddia ediliyor.