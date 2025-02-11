iPhone 17 nasıl olacak? Tasarımı ortaya çıktı! Radikal değişiklik

Apple iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Teknoloji dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Majin Bu, iPhone 17 akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen CAD görüntülerini paylaştı. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere Apple, kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gidecek.

IPHONE 17, GOOGLE PIXEL 9'A BENZEYEBİLİR

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 17 modelinde kamera dizilimi tamamen yenilenecek. Üç lens yan yana sıralanmış (iPhone 16'da alt alta) ve LED flaş sağ tarafa konumlandırılmış olarak karşımıza çıkacak. Kamera tasarımındaki bu değişiklik, Google'ın Pixel 9 cihazını akıllara getirdi.

Google Pixel 9 modelinin kamera dizilimi şu şekilde:

MALZEME DEĞİŞİKLİĞİ: TİTANYUM YERİNE ALÜMİNYUM

Apple, iPhone 15 Pro ve 16 Pro modellerinde kullanılan titanyum çerçeveden vazgeçerek alüminyum malzemeye geçiş yapabilir. Ayrıca iPhone 17'ye yeni bir kontrol ve kilit düğmesi eklendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Güç ve kamera kontrol düğmesi çerçevenin sağında, ses kontrol ve eylem tuşu ise sol tarafta yer alacak.

iPhone 17 serisinde Apple'ın yeni nesil yapay zeka odaklı çiplerini kullanacağı söyleniyor. Buna ek olarak, 12 GB RAM ile gelecek olan modellerin daha yüksek performans sunacağı tahmin ediliyor. Apple'ın bu yeni modellerde gelişmiş bir soğutma sistemi sunarak uzun süreli kullanımda performans kaybını en aza indirmeyi hedeflediği de iddialar arasında.

IPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone 17 serisini her yıl olduğu gibi eylül ayında tanıtması bekleniyor. Öte yandan bu sızıntıların şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte de fayda var.