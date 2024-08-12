iPhone 17 serisinde isim değişikliği: Slim değil 'Air' geliyor

12 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:49

Apple'ın iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesine kuvvetle muhtemel bir aydan az bir zaman kaldı (teknoloji analistleri iPhone 16'nın tanıtılacağı lansman etkinliğinin 10 Eylül'de yapılacağını düşünüyor) ve gözler şimdiden iPhone 17 serisine çevrilmiş durumda.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, potansiyel olarak standart ve 'Pro' modelleri arasında yer alacak olan iPhone 17 'Air' üzerinde çalışıyor, ancak her iki varyanttan daha yüksek fiyatlı olabileceği belirtiliyor. Gurman, katlanabilir cihazlarla birlikte gelecek yılın iPhone 17 serisine ve Apple'ın her modeli farklı özellikler ve hedef kitlelerle nasıl farklılaştırmayı planladığına ilişkin görüşlerini paylaştı.

IPHONE 17 AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple analisti, iPhone 17 'Air' ile ilgili ayrıntıları ve daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen 'Pro' modelleri kadar üst düzey özelliklere sahip olmayacağını göz önünde bulundurarak kullanıcılara neler sunacağına değindi. Ayrıca cihazın, işlem gücü ya da bir bütün olarak performanstan ziyade telefonların görünümüyle ilgilenen kullanıcılara yönelik olacağını belirtti. Bu da modelin tasarım açısından çok özel bir alanı hedefleyeceği ve herkes için olmayacağı anlamına geliyor.

Temsili görsel

Gurman'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Standart bir iPhone'dan daha şık bir şey istiyorsanız ancak bir Pro modelinin performansına, ekran boyutuna veya kameralarına gerçekten ihtiyacınız yoksa, normal bir iPhone'un özelliklerine sahipken çok daha havalı görünen bir şey alabileceksiniz."

Mark Gurman'a göre iPhone 17 Air, 'mini' iPhone'lardan ve Plus markalı iPhone'lardan daha büyük bir başarı elde edecek. Apple'ın 'mini' ve 'Plus' satışları ise beklentilerin altında kalmıştı.

Eğer iPhone 17 Air başarılı olursa, Apple bu cihazın tasarımını standart ve Pro modelleri de dahil olmak üzere ana serisine taşıyabilir. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, daha önceki sızıntılarda iPhone 17 Air'in adı iPhone 17 Slim olarak geçiyordu.