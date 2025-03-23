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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 serisinde tarihi karar: Artık sadece Pro'lar ayrıcalıklı değil!

Apple, iPhone 18 serisinde yıllardır sürdürdüğü "sadece Pro'ya yenilik" anlayışını rafa kaldırabilir. Yeni sızıntılara göre tüm modeller, performans ve pil ömrünü uçuracak 2nm A20 çipiyle gelebilir.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 16:02

Apple henüz iPhone 17'yi tanıtmamışken, 2026'da çıkması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili önemli detaylar şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 18 serisinde 2nm üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil A20 çipini yalnızca Pro modellerde değil, tüm modellerde kullanabilir.

IPHONE 18, PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ ARTIŞIYLA GELECEK

İddia doğru çıkarsa, Apple şimdiye kadar benimsediği "yenilikler önce Pro modellerde" stratejisinden geri adım atmış olacak.

Kuo, daha önce yalnızca iPhone 18 Pro modellerinin 2nm çipe sahip olacağını düşünüyordu. Ancak 22 Mart'ta paylaştığı yeni bir analizde, Apple'ın çip tedarikçisi TSMC'nin üretim verimliliğinin yüzde 70'in üzerine çıktığını ve bu oranların artık "çok daha yüksek" seviyelere ulaştığını açıkladı. Bu durum, A20 çipinin tüm iPhone 18 serisine entegre edilebilmesinin önünü açıyor.

Yeni nesil 2nm A20 çipi, performans tarafında yüzde 10-15 oranında artış sağlarken, aynı zamanda enerji tüketimini de azaltacak. Bu da iPhone 18'in yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha uzun pil ömrüne sahip olabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan Apple cephesinde heyecanla beklenen iPhone 17'nin tanıtımı da yaklaşıyor. iPhone 17'nin A19 çipiyle geleceği, daha hızlı RAM desteği sunacağı ve neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca Apple'ın iPhone 17 Plus modelini rafa kaldırarak yerine daha ince bir model olan "iPhone 17 Slim"i tanıtacağı öne sürülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 ne zaman tanıtılacak*
iPhone 17'nin Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Apple genellikle yeni iPhone modellerini her yıl eylül ayının ikinci haftasında düzenlediği etkinlikle duyuruyor. Net tarih henüz açıklanmadı.
ETİKETLER
#apple
#iphone 17
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#performans
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#Iphone 18
#A20 Çipi
#2nm
#A19 Çipi
#Iphone 17 Slim
#Teknoloji
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