iPhone fabrikasında yangın çıktı, üretim durdu! İşte son durumu

28 Eylül 2024 17:41 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:42

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan "Tata Electronics" adlı iPhone bileşen üretim tesisinde çıkan büyük yangın, üretimin durmasına ve operasyonlarda ciddi aksamalara neden oldu. Tüm çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, fabrikanın son durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Apple​'ın iPhone​ bileşenlerinin üretiminde kilit rol oynayan Tata Electronics Limited (TEL) tesisinde çıkan büyük yangın​, ciddi operasyonel aksamalara neden oldu. Yangının meydana geldiği sırada, yaklaşık 1.500 işçinin çalıştığı tesiste, tüm çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı belirlendi. Dört çalışan, yangın sırasında solunum güçlüğü yaşadığı için hastaneye kaldırıldı.

YANGIN NE ZAMAN ÇIKTI?

Indian Express sitesinin haberine göre yangın, yerel saatle sabah saatlerinde TEL'in Hosur tesisinde patlak verdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Şirketin acil durum ekipleri, hızlı bir şekilde olaya müdahale ederek çalışanların güvenliğini sağladı.

Yangını kontrol altına almak için çevredeki bölgelerden itfaiye ekipleri de sevk edildi. Alevler saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı, ancak üretim hattında büyük aksama yaşandığı belirtildi.

TESİS, IPHONE ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Hindistan'daki Hosur şehrinde bulunan Tata Electronics tesisi, iPhone için hassas bileşenlerin üretiminde Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri olarak biliniyor. Yangının hangi üretim birimini etkilediği henüz netlik kazanmasa da, olayın TEL'in operasyonlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Üretimin ne kadar süreyle duracağı da belirsiz.

TEL'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Yangının ardından Tata Electronics tarafından yapılan açıklamada, "Hosur tesisimizde yangın çıktığını doğrulayabiliriz. Tüm çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yerel yetkililerle iş birliği içinde, hasarın boyutlarını değerlendirmek ve güvenlik protokollerinin titizlikle uygulandığından emin olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangının nedeni hâlâ araştırılıyor" denildi.

Tamil Nadu Yangın ve Kurtarma Hizmetleri (TNFRS) yangını kontrol altına almak ve hasarı değerlendirmek üzere bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Hasarın kesin boyutu henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, kaynaklar tesisin üretim altyapısının önemli bir bölümünün etkilenmiş olabileceğini bildirdi.