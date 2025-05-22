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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone, iPod dahil birçok ürünü tasarlamıştı! Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive ile OpenAI güçlerini birleştirdi

Apple'ın "efsane tasarımcısı" olarak tanınan ve iPhone'dan iPod'a birçok ürünün tasarımına imza atan Jony Ive, OpenAI birleşti. Ive'ın "io" isimli şirketi OpenAI'ın bünyesine geçti.

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iPhone, iPod dahil birçok ürünü tasarlamıştı! Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive ile OpenAI güçlerini birleştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:22

ChatGPT sohbet botu ve DALL-E görsel üretim modeli gibi yapay zeka modellerinin geliştiricisi olan OpenAI, iPhone üreticisi Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan "io" girişimini satın alacağını duyurdu.

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve Jony Ive tarafından yapılan açıklamada, bilgisayarların artık görebilen, düşünebilen ve anlayabilen sistemlere dönüştüğü, buna rağmen deneyimlerin hala geleneksel ürünler ve ara yüzlerle şekillendiği aktarıldı.

Açıklamada, Ive ve kurduğu LoveFrom kolektifinin, iki yıl önce Altman ve OpenAI ekibiyle işbirliği yapmaya başladığı belirtilerek, ilk fikirlerin zamanla somut tasarımlara dönüştüğü kaydedildi.

OPENAI İLE OI BİRLEŞECEK

Yeni bir ürün ailesi geliştirme, mühendisliğini yapma ve üretme niyetinin yeni bir şirkete olan ihtiyacı ortaya çıkardığı vurgulanan açıklamada, bu amaçla io'nun kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, OpenAI ile birleşecek io'nun, artık şirketin araştırma ve mühendislik ekipleriyle birlikte çalışacağı ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, OpenAI'ın, io'yu yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağı dile getirildi.

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#Jony Ive
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