iPhone kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte hayat kurtaran 7 gizli ipucu

Cebinizde taşıdığınız iPhone, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda beklenmedik bir acil durumda hayatınızı kurtarabilecek, ilk yardım ekibine kritik bilgiler sunabilecek ve sizi güvende tutabilecek bir teknoloji harikası. Sağlık kimliğinizden gizli konum paylaşımına, düşme algılamadan acil SOS aramalarına kadar, iPhone’unuzun derinliklerinde gizlenmiş ve çoğu kullanıcının bilmediği hayat kurtaran özellikleri öğrenin.

Hayat beklenmedik sürprizlerle dolu. Ne zaman bir kaza, sağlık sorunu veya tehlikeli bir durumla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Böylesi kritik anlarda, hızlı ve doğru müdahale hayati önem taşır. iPhone'lar, bu tür durumlar için özel olarak tasarlanmış, etkinleştirilmesi kolay ancak varlığı çoğu zaman gözden kaçan bir dizi özelliğe sahiptir. Bu özellikler, bilincinizi kaybettiğinizde acil durum ekibine kan grubunuzu söyleyebilir, bir tehlike anında tek bir tuşla yardım çağırabilir veya düştüğünüzde otomatik olarak yardım isteyebilir. İşte, iPhone'unuzu sadece bir cihaz olmaktan çıkarıp, acil durumlar için bir cankurtarana dönüştürecek 7 hayat kurtaran ipucu.

1. ACİL DURUM KİMLİĞİ (MEDİKAL KİMLİK): BİLİNCİNİZ KAPALIYKEN KONUŞAN KİMLİĞİNİZ

Bu özellik, acil bir durumda size ilk müdahaleyi yapacak sağlık görevlilerinin veya polisin, kilit ekranınızdan sizinle ilgili kritik bilgilere (alerjiler, kan grubu, kronik rahatsızlıklar, acil durum kişisi) ulaşmasını sağlar.

Nasıl Ayarlanır? Sağlık uygulamasına gidin ve "Özet" sekmesinden "Medikal Kimlik" seçeneğine dokunun. "Medikal Kimlik Yarat" veya "Düzenle" seçeneğini seçerek adınızı, yaşınızı, kan grubunuzu, alerjilerinizi, kullandığınız ilaçları ve en önemlisi acil durum kişilerinizi ekleyin. Sayfanın en altında bulunan "Kilitli Ekranda Göster" seçeneğini mutlaka etkinleştirin.

Nasıl Çalışır? Telefonunuz kilitliyken bile, acil durum arama ekranına giderek "Acil" veya "Emergency" seçeneğine dokunan herkes, sizin medikal kimliğinizi görebilir. Bu, bilinciniz kapalıyken bile sağlık ekibine hayati bilgiler sağlar.

2. ACİL SOS ÖZELLİĞİ: TEK TUŞLA YARDIM ÇAĞIRIN

Bu özellik, tehlikede olduğunuzu hissettiğinizde hızlıca yardım çağırmanızı ve konumunuzu acil durum kişilerinize bildirmenizi sağlar.

Nasıl Ayarlanır? Ayarlar > Acil SOS yolunu izleyin. Burada, "Yan Düğmeyle Ara" veya "Yan Düğmeye 5 Kez Basarak Ara" seçeneklerinden birini etkinleştirin. Ayrıca, acil arama sonrasında konumunuzu paylaşmasını istediğiniz kişileri ekleyin.

Nasıl Çalışır? Belirlediğiniz düğmeye veya kombinasyona bastığınızda, iPhone otomatik olarak 112'yi arar ve sonrasında belirlediğiniz kişilere konumunuzu içeren bir bildirim gönderir. Bu, özellikle sessiz kalmanız gereken anlarda veya telefonunuzu ekrandan kontrol edemediğiniz durumlarda hayat kurtarıcıdır.

3. DÜŞME ALGILAMA (FALL DETECTİON): SİZİ YERDE YALNIZ BIRAKMAZ

Apple Watch'ta popüler olan bu özellik, iPhone 14 ve sonrası modellerde de bulunur. Özellikle yaşlılar veya tek başına yaşayanlar için çok önemlidir.

Nasıl Ayarlanır? Ayarlar > Acil SOS > Düşme Algılama seçeneğine gidin ve etkinleştirin.

Nasıl Çalışır? iPhone'unuz, sert bir düşüş algıladığında, size bir uyarı gönderir ve durumunuzu sorar. Eğer yanıt veremezseniz veya telefonu kapatmazsanız, otomatik olarak acil servisi arar ve acil durum kişilerinize bildirim gönderir.

4. KONUMUMU PAYLAŞ: SEVDİKLERİNİZİN GÖZÜ ÜZERİNİZDE OLSUN

Güvenli bir yolculuk yaptığınızdan veya belirlediğiniz bir yere ulaştığınızdan emin olmak için konumunuzu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Nasıl Ayarlanır? Bul (Find My) uygulamasına girin ve "Kişiler" sekmesinden konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişileri seçin. Konum paylaşımını geçici (1 saat) veya sürekli olarak ayarlayabilirsiniz.

Nasıl Çalışır? Aileniz veya arkadaşlarınız, sizin gerçek zamanlı konumunuzu harita üzerinden takip edebilir. Bu, özellikle gece geç saatlerde dışarıdaysanız veya tanımadığınız bir bölgedeyseniz hem sizin hem de sevdiklerinizin içini rahatlatır.

5. FENERİN PARLAKLIĞINI AYARLAMA: DOĞRU IŞIKLA ETRAFI KEŞFEDİN

El feneri, acil durumlarda oldukça kullanışlı bir araçtır. Ama bazen ışığın gücünü ayarlamak isteyebilirsiniz.

Nasıl Çalışır? Kontrol Merkezi'ni (sağ üst köşeden aşağı kaydırarak) açın. El feneri simgesine basılı tuttuğunuzda, ışığın parlaklığını ayarlayabileceğiniz bir kaydırma çubuğu açılır.

İpucu: Bu sayede, pilli feneriniz yoksa bile, iPhone'unuzla hem yakını aydınlatacak kadar güçlü hem de göz almayacak kadar kısık bir ışık elde edebilirsiniz.

6. SİRİ İLE HIZLI ACİL ARAMA: "HEY SİRİ, 112’Yİ ARA"

iPhone'unuzun sanal asistanı Siri, elleriniz dolu veya kilitli bir ekrana dokunamadığınız durumlarda hızlıca yardım çağırmanızı sağlar.

Nasıl Ayarlanır? Ayarlar > Siri ve Arama yolundan "Hey Siri'yi Dinle" seçeneğini etkinleştirin.

Nasıl Çalışır? Cihazınız kilitliyken bile "Hey Siri, 112'yi ara" veya "Hey Siri, acil durum kişimi ara" gibi komutlar vererek telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. Bu, panik anında zaman kaybetmenizi önler.

7. İPHONE'U ACİL DURUM MODUNA ALMA: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

Telefonunuzun şifresini bilmeyenler bile acil durum kimliğinize erişebilirken, bazı durumlarda kişisel verilerinizin güvende kalmasını isteyebilirsiniz.

Nasıl Çalışır? Yan tuşa (güç düğmesi) beş kez hızlıca bastığınızda, acil SOS menüsü açılır. Bu menüde, "Güç Kapalı" veya "Acil Durum SOS" seçeneklerinin yanı sıra, Face ID/Touch ID ve şifreyle korumalı tüm verilerinize erişimi geçici olarak devre dışı bırakan bir seçenek de sunulur. Telefonunuzu yeniden açana kadar Face ID/Touch ID ile kilit açma devre dışı kalır.

İpucu: Telefonunuzu çalınma veya başkalarının eline geçme riskine karşı korumak istediğinizde bu özellik, kişisel verilerinize erişimi engeller.

iPhone'unuz, sadece akıllı değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir dostunuz olabilir. Bu özellikleri etkinleştirerek, beklenmedik durumlara karşı her zaman hazırlıklı olabilirsiniz. Unutmayın, bu küçük ipuçları, en kritik anlarda büyük bir fark yaratabilir.