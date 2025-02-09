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Teknoloji
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Editor
 | Murat Makas

iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Deepseek’te yeni tehlike

iPhone kullanıcıları dikkat! DeepSeek uygulaması, kişisel verilerinizi korumakta başarısız olabilir. Uzmanlar, güvenlik açıklarına karşı uygulamayı kaldırmanızı öneriyor.

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iPhone kullanıcılarına kritik uyarı! Deepseek’te yeni tehlike
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:23

Mobil güvenlik uzmanları, iPhone kullanıcılarını uyardı! DeepSeek adlı yapay zeka uygulaması, kullanıcıların kişisel verilerini riske atan ciddi güvenlik açıklarına sahip. NowSecure firması tarafından yapılan testler, DeepSeek uygulamasının büyük bir tehlike oluşturduğunu ortaya koydu.

KİŞİSEL VERİLER TEHLİKEDE!

DeepSeek iOS uygulamasında yapılan incelemeler sonucunda, uygulamanın kullanıcı verilerini koruma konusunda zayıf kaldığı tespit edildi. Eğer bir saldırı gerçekleşirse, kişisel bilgiler şifrelenmeden farklı sunuculara aktarılabiliyor. Ayrıca, depolama alanında eski ve güvenilir olmayan şifreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi.

DEEPSEEK NEDEN RİSK TAŞIYOR?

DeepSeek uygulaması, kullanıcıların cihaz bilgilerini ve kişisel verilerini anonimleştirme amacıyla saklıyor. Ancak bu bilgiler, Çin merkezli teknoloji devi ByteDance’in sunucularında da tutuluyor. Bu durum, kullanıcıların bilgilerine üçüncü tarafların erişme riskini doğuruyor. Uzmanlar, bu sebeple iPhone kullanıcılarının DeepSeek uygulamasını telefonlarından silmelerini tavsiye ediyor.

ANDROİD KULLANICILARI DA RİSK ALTINDA!

Güvenlik açıklarının sadece iOS ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Android versiyonunda da benzer güvenlik sorunları tespit edildi. Yapay zeka teknolojisinde önemli bir adım olarak görülen DeepSeek, düşük maliyetle rakiplerini geride bırakırken güvenlik açısından sınıfta kaldı.

ÜCRETSİZ OLMASI CAZİP GELİYOR AMA…

DeepSeek, güçlü yapay zeka özellikleri ve ücretsiz olması nedeniyle kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Ancak güvenlik önlemlerinin yetersiz olması, kullanıcıların verilerini riske atıyor. Uzmanlar, uygulamayı kullanırken dikkatli olunması gerektiğini ve mümkünse cihazlardan kaldırılmasını öneriyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNLEM ALIN!

Yapay zeka uygulamaları giderek daha fazla hayatımıza girerken, kişisel verilerin korunması da büyük önem taşıyor. DeepSeek gibi popüler uygulamaları kullanmadan önce güvenlik risklerini değerlendirmek gerekiyor. Kişisel verilerinizi korumak için, güvenilirliği kanıtlanmış ve güvenlik önlemleri güçlü olan uygulamaları tercih etmek en sağlıklı seçenek olacaktır.
 

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