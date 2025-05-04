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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone kullanıcılarını bekleyen sürprizler ortaya çıktı: 2026 ve 2027 çok farklı olacak

Apple, iPhone'ların lansman takviminde değişikliğe hazırlanıyor. 2026'dan itibaren yılda iki kez iPhone lansmanı yapılacağı öne sürülüyor. Yeni plana göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri sonbaharda, temel model iPhone 18 ve düşük maliyetli iPhone 18e ise ilkbaharda tanıtılacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 15:38

2019 yılında iPhone 11 Pro ile birlikte Apple, Pro iPhone modellerini standart modellerle birlikte tanıtmaya başlamıştı. Her yıl eylül ya da ekim aylarında gerçekleşen lansmanlara zaman zaman ara güncellemeler veya nadiren iPhone SE gibi modeller eşlik etti.

Ancak gelen yeni haberlere göre Apple, 2026'dan itibaren yılda iki kez iPhone tanıtımı yapmaya hazırlanıyor.

iPhone kullanıcılarını bekleyen sürprizler ortaya çıktı: 2026 ve 2027 çok farklı olacak

IPHONE 18 SERİSİ İKİ DALGA HALİNDE TANITILACAK

The Information'un haberine göre, tedarik zincirinden üç isimsiz kaynak Apple'ın iPhone lansmanlarını sonbahar ve ilkbahar olarak ikiye ayırmayı planladığını öne sürdü. Değişikliğin detayları net olmasa da, pahalı modellerin ilk olarak piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Bu da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gibi modellerin ilk sırada geleceği anlamına geliyor. Aynı zamanda Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu da aynı dönemde tanıtması mümkün.

Eğer iddialar doğruysa, temel model olan iPhone 18'in, iPhone 18e cihazıyla birlikte 2027 ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere "e" serisinin ilk modeli olan iPhone 16e, 2025 ilkbaharında iPhone SE'nin yerini alarak tanıtılmıştı.

iPhone kullanıcılarını bekleyen sürprizler ortaya çıktı: 2026 ve 2027 çok farklı olacak

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 16e'yi "ailenin en yeni üyesi" olarak tanımlamıştı. Bu da cihazın, iPhone SE gibi bağımsız ve nadir çıkan bir model değil, her yıl tanıtılacak düşük maliyetli bir akıllı telefon olabileceğini düşündürüyor.

Beklenen daha ince iPhone modelinin ne zaman tanıtılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak söz konusu modelin, iPhone 16 Plus'ın yerini alacak iPhone 17 Slim ya da iPhone 17 Air olarak gelmesi bekleniyor.

Dolayısıyla en olası lansman takvimi şöyle olabilir:

Eylül 2026:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold (katlanabilir model)

İlkbahar 2027:

  • iPhone 18
  • iPhone 18 Slim
  • iPhone 18e
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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?
Apple'ın geleneksel takvimine göre, iPhone 17 serisinin Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor.
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#Teknoloji
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