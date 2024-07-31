iPhone SE 4 ekranı BOE ve LG'ye emanet

31 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:01

Su altında domuz balığını beslerken şoke oldu! Bir anda saldırdı

Su altında domuz balığını beslerken şoke oldu! Bir anda saldırdı

Teknoloji dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi, eylül ayında piyasaya tanıtılması beklenen iPhone 16 serisi oluyor. iPhone 16'ya dair tasarım, teknik özellikler ve renk seçenekleri dahil olmak üzere birçok detay sızdırılmıştı. Ancak iPhone SE 4 de gündemde bulunuyor.

IPHONE SE 4 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Dördüncü nesil iPhone SE'nin, iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacağı, OLED ekranla geleceği, Touch ID yerine Face ID barındıracağı ve USB-C portu ile Eylem Düğmesi'ni kullanıcılara sunacağı, sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Cihazın ekran boyutunun 4,7 inçten 6,06 inçe büyüyeceği ve uygun fiyatlı iPhone SE serisinde OLED ekranın kullanıldığı ilk model olması bekleniyor. Ayrıca Ana Ekran Düğmesi olmayan tam ekran görünümüyle geleceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

IPHONE SE 4'ÜN EKRANINI BOE VE LG ÜRETECEK

The Elec'in raporuna göre, Apple'ın tedarikçilerinden biri olan LG Display, gelecek yıl çıkacak iPhone SE 4 modellerinde kullanılacak OLED paneller için ikincil tedarikçi olacak. BOE, OLED panellerin birincil tedarikçisi olacak, ancak LG de yedekte tutulacak.

Önceki yıllarda, Apple yalnızca Çin merkezli BOE'yi LCD bazlı iPhone SE panelleri tedarik etmekle görevlendirmişti. Ancak BOE, OLED iPhone panellerinde verim sorunları yaşamıştı. Bu yüzden Apple, gelecekteki olası sorunlara karşı LG Display'i sürece dahil etti.

EKRAN MALİYETİ, IPHONE 15'E KIYASLA DAHA DÜŞÜK

Edinilen bilgiye göre iPhone SE 4 için panel fiyatlarının, iPhone 15'te kullanılan OLED ekranlara göre oldukça düşük olduğu söyleniyor.

Çünkü SE 4 modellerinde, iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçalar tercih edilecek. Bu yüzden tedarikçilerin, yeni Ar-Ge yatırımları yapması gerekmeyecek.

IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekran üreticilerinin, en az geçen ağustos ayından bu yana panelleri tedarik etmek için teklif verdikleri düşünülüyor. Cihazın seri üretiminin bu yıl ekim ayında başlaması bekleniyor ve iPhone SE 4 çıkış tarihi olarak 2025 bahar dönemi ihtimaller arasında bulunuyor.

IPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone SE 3, 64 GB depolama için 429 dolardan başlıyor. iPhone SE 4 fiyatının 120 dolar artarak 499 dolar ile 549 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.