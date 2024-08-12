iPhone SE 4, iPhone 15'in bile desteklemediği Apple Intelligence özelliğine sahip olacak

12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:14

Apple'ın iPhone SE 4 modelinin bu yılın ekim ayında seri üretime geçmesi bekleniyor. Ancak uygun fiyatlı Apple telefonu, 2025 yılından önce tanıtılmayacak.

Ancak bir rapor bu bekleyişin değeceğini gösteriyor; çünkü bu model, iOS 18.1'in piyasaya sürülmesiyle sunulacak olan tüm yapay zeka özelliklerini içeren Apple Intelligence desteğine sahip olacak.

Bilindiği üzere Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için güçlü bir yonga seti, Neural Engine ve yeterli miktarda RAM gerekli. Bu da iPhone SE 4'ün en azından A18 yonga seti ile donatılabileceği anlamına geliyor.

IPHONE SE 4, IPHONE 16 MODELLERİ GİBİ 8GB RAM İLE GELEBİLİR

Daha önce sızdırılan bilgilerde, iPhone SE 4'ün Apple'ın ilk düşük maliyetli OLED ekranlı telefonu olmasının yanı sıra A18 yonga seti ile iPhone 16'nın performansına eşdeğer olacağı bildirilmişti.

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Şimdi ise Mark Gurman, en son "Power On" bülteninde, 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan uygun fiyatlı modelin sadece iPhone 14'le aynı tasarıma sahip olmakla kalmayacağını, aynı zamanda Apple Intelligence'ı da destekleyeceğini belirtiyor.

Mark Gurman, raporunda şöyle dedi:

"Ama gelecek yıl iPhone serisinde daha büyük bir değişiklik yaşanacak. 2025'in başlarında, Apple'ın düşük maliyetli telefonuna 2022'den beri ilk kez bir yükseltme getirecek yeni bir iPhone SE modelini piyasaya sürmesi kesin. Bu model, tüm cihaz boyunca uzanan daha net bir OLED ekranla bir iPhone 14 gibi görünecek. Ayrıca Apple Intelligence'a sahip olacağını da söyleyebilirim."

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Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için A17 Pro, A18 veya A18 Pro işlemcilerine gerek olduğu düşünüldüğünde, iPhone SE 4'ün A18 ile geleceği tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro'dan aşağı modeller ise (15 ve 15 Plus dahil) bu özelliği desteklemeyecek.

Bu modelin eski A17 Pro'yu içermeyecek olmasının sebebi, Apple'ın ilk nesil yerine TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini kullanacak olması. Bu da potansiyel alıcıları iPhone SE 4'ü almak istediklerinde bir karışıklık yaşamamaları için isim değişikliğini gerekli kılacak.

IPHONE SE 4'ÜN FİYATI, SATIŞ BAŞARISINI BELİRLEYECEK

Güçlü bir yonga setinin yanı sıra, cihazın Face ID ve bir USB-C portu gibi özellikleri de destekleyeceği biliniyor. Ancak iPhone SE 4'ün satış başarısını belirleyecek en önemli nokta fiyatı olacak. Gurman, Apple daha düşük bir fiyat aralığını hedeflerse bu modelin çok satan bir cihaz olacağını düşünüyor.

APPLE INTELLIGENCE NEDİR?

Apple Intelligence; Apple'ın iPhone'lara özel yapay zeka altyapısı olarak 10 Haziran'da tanıtıldı.

Apple Intelligence kapsamında yapay zeka desteğiyle bildirimleri yönetme, kullanıcının isteği doğrultusunda otomatik olarak bir şeyler yazabilme ya da mail ve diğer uygulamalardaki metinleri özetleyebilme özellikleri sunulacak.

Sizin yerinize metin yazabilen, telefon görüşmelerinizi isterseniz kaydedip yazıya dökebilen, yapay zekayla görüntü (Genmoji) oluşturabilen ve çok daha fazlasını yapabilen Apple Intelligence, Apple'ın iddiasına göre cihaz bazlı çalıştığından kullanıcı verilerini toplamıyor.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi'ye göre Apple Intelligence çalışmak için A17 Pro çipe ihtiyaç duyacak. Bu çip de şu anda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max'te bulunuyor.

Bunun yanı sıra en az M1 çip ile donatılmış iPad veya MacBook cihazları da Apple Intelligence'a sahip olacak. Bu cihazların tam listesi şu şekilde: