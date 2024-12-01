iPhone'lar 100 kişinin ölümüne neden oldu! Uzmanlardan çarpıcı iddia

01 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:48

Araştırmalar, akıllı telefonların üretim ve kullanım süreçlerinin, küresel havacılık sektöründen daha fazla karbondioksit salınımına neden olarak iklim değişikliğini hızlandırdığını ve aşırı hava olaylarına zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda "iPhone'lar ABD'de 100 kişinin ölümüne neden olan kasırgaya yol açtı" değerlendirmesi yapıldı.

Apple kullanıcıları dikkat! O ürün kanser ve doğum kusurlarına sebep oluyor

Apple kullanıcıları dikkat! O ürün kanser ve doğum kusurlarına sebep oluyor

ABD'li teknoloji firması Apple​'ın iPhone​ akıllı telefonları, bu yıl ABD'yi vuran ölümcül kasırgalar başta olmak üzere doğaya zarar veren ve ölümlere yol açan pek çok felakete sebep olmuş olabilir. Bu cümleyi böyle okuyunca kulağınıza aşırı saçma gelmesi çok doğal, ancak haberin detaylarını öğrendiğinizde düşünceleriniz değişecek!

AKILLI TELEFONLAR YILLIK 580 MİLYON TON KARBONDİOKSİT​ ÜRETİYOR

Araştırmacılar, akıllı telefonların yıllık 580 milyon ton karbondioksit ürettiğini, bunun küresel havacılık endüstrisinin saldığı miktardan yaklaşık 100 milyon ton daha fazla olduğunu buldu. Bu emisyonların ise Dünya'nın okyanuslarını ısıtarak, ekim ayında Florida'yı vuran Milyon Kasırgası gibi fırtınaların oluşmasına elverişli koşulları doğurduğu belirtildi.

Küresel tasarım ve inovasyon danışmanlık şirketi RKS Design'ın CEO'su Ravi Sawhney, yaptığı açıklamada, cep telefonu üretiminin her aşamasının önemli enerji tüketimini içerdiğini ve bunun da sera gazı emisyonlarına katkıda bulunarak aşırı hava olaylarını şiddetlendirdiğini savundu.

ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE DAHA CİDDİ TEHLİKELER OLACAK

Uzmanlar, akıllı telefonların yapay zeka gibi daha fazla enerji tüketen özelliklerle daha gelişmiş hale geldikçe ve teknoloji ekosistemi büyümeye devam ettikçe, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha ciddi çevresel ve hava durumu etkilerinin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Sawhney, gelecekteki cihazların "veri merkezleri üzerinde daha fazla baskı kuracağını" ve "önemli miktarda elektrik gerektireceğini", bunun da yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından sağlanabileceğini tahmin ediyor.

"Genişleyen teknoloji ekosisteminden kaynaklanan emisyonlardaki artış küresel ısınmaya katkıda bulunuyor" diyen Sawhney, "Sonuç olarak zamanla aşırı hava olaylarında bir artış görmemiz mümkün" değerlendirmesinde bulundu. Bu ciddi uyarı, yoğun bir kasırga sezonunun ardından geldi; Güneydoğu ABD'nin büyük bir kısmı hâlâ Helene Kasırgası'nın ardından toparlanmaya çalışıyor.

Fırtına, en az 100 kişinin ölümüne ve potansiyel olarak 100 milyar dolarlık zarara yol açtı, yerel halk kısa bir süre önce temiz suya erişim sağladı. Öte yandan Milton Kasırgası da Florida'da nadir görülen kasırgalar meydana getirerek yaklaşık 2,6 milyon Floridalıyı elektriksiz bıraktı. Fırtına sırasında en az 32 Amerikalı hayatını kaybetmişti.

İPHONE'LAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KATKIDA BULUNUYOR

Sawhney, "Bağlantı, teknoloji endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen karbon emisyonlarının kümülatif etkisinde yatıyor ve bu da genel iklim sistemi üzerinde etkili oluyor" diye konuştu. Uzmanlar, iPhone'ların üretim hattına girmeden önce bile iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu tespit etti. Veriler, üretilen her akıllı telefon​ için yaklaşık 70 kilogram doğal kaynağın tüketildiğini ve bunların elektronik üreticilerine gönderildiğini gösteriyor.

Doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi, küresel olarak karbon emisyonlarının en büyük kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor ve toplam emisyonların yüzde 50'sinden fazlasından sorumlu. Ardından, tek bir iPhone üretildiğinde yaklaşık 82 kilogram karbondioksit salınıyor; bu, bir arabayı 26 hafta sürmeye eşdeğer.