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 | Ömer Faruk Dogan

iPhone'larda bir dönem sona erdi! Apple 13 yıllık vazgeçilmez özelliğine veda etti

Apple, 13 yıl boyunca iPhone'ların vazgeçilmezi olan Lightning bağlantı noktası ile klasik Home tuşu artık tarihe karıştı. Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı USB-C dönüşümünü tamamlayan ABD'li teknoloji devi, artık hiçbir yeni cihazında Lightning kullanmıyor. Bu değişiklik Apple kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:47

Teknoloji dünyasında bir devir kapandı. Apple, 2012'den beri kullandığı Lightning bağlantı noktasına resmen veda etti. iPhone 16e modeli tanıtımıyla birlikte, iPhone 15 ile başlayan USB-C dönüşümü artık tamamlanmış oldu ve Apple şu an itibarıyla artık hiçbir yeni cihazında Lightning portu sunmuyor.

LIGHTNING PORTU ARTIK YOK

Teknoloji şirketlerinin USB-C'ye geçiş süreci aslında uzun süredir devam ediyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Oppo başta olmak üzere tüm global akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar üreticileri, çoktandır USB-C portunu kullanıyor. Ancak 2012'de, 30 pinli dock konektörünü kaldırarak Lightning'e geçiş yapan Apple 13 yıldır bu değişime direniyordu; ta ki Avrupa Birliği zorlayana kadar.

iPhone 16E USB-C

2022 yılında Avrupa Birliği, tüm yeni mobil cihazların (telefonların, tabletlerin ve kulaklıkların) USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olmasını zorunlu kılan bir karar aldı. Bu değişiklik için 2024 sonunu son tarih olarak belirledi. Ancak Apple, Eylül 2023'te piyasaya sürdüğü iPhone 15 ile bu geçişe başladı.

Dizüstü bilgisayarlar için uyum sağlama süresi 2026 baharına kadar devam edecek. Fakat Apple halihazırda MacBook'larını USB-C şarj cihazlarına geçirmiş durumda. Lightning bağlantı portu son olarak iPhone 14 serisinde kullanılmıştı. Şirket bu cihazlarını ise 19 Şubat itibarıyla satıştan kaldırdı.

iPhone 14 Plus

IPHONE 16E İLE HOME TUŞU DA TARİHE KARIŞTI

Apple'ın duyurularıyla sadece Lightning portu değil, bir başka klasik özellik olan Ana Ekran Düğmesi de tarihe karıştı. Son olarak iPhone SE modelinde bulunan fiziksel Home tuşu (ve dolayısıyla da parmak izi okuma özelliği) Apple'ın resmi olarak sattığı hiçbir cihazında yer almıyor. Artık tüm iPhone modelleri, Face ID yüz tanıma sistemi ve tam ekran dokunmatik kontrollerle geliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Lightning portu nedir?
Apple, Lightning bağlantı noktasını 2012 yılında iPhone modellerinde kullanmaya başladı. Lightning portu, telefonların şarj olmasını ve diğer cihazlarla veri aktarımı yapılmasını sağlıyordu.
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#Teknoloji
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