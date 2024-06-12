iPhone'larda yeni dönem: Şebeke çekmese bile mesaj gönderip alınabilecek

12 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:24

Apple Intelligence sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabilecek, Eylül 2024'te iOS 18 ile geliyor

Apple Intelligence sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabilecek, Eylül 2024'te iOS 18 ile geliyor

Apple'ın iPhone 14 veya daha yeni modellerinde, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanının dışındayken acil servislerle iletişim geçmenize imkan tanıyan "Uydu ile Acil SOS" özelliği yer alıyor.

Apple, bu özelliğin iOS 18 ile birlikte iMessage'a entegre edileceğini açıkladı. Yani sadece acil servislere mesaj göndermek için değil, normal bir şekilde mesajlaşmak için uyduyu kullanabileceksiniz. Peki bu özellik ne zaman gelecek ve nasıl kullanılır?

IOS 18, IPHONE'LARI UZAYA BAĞLIYOR

Apple'ın "Uydu üzerinden Mesajlar" olarak isimlendirdiği özellik, kullanıcıyı doğrudan Mesajlar uygulamasından otomatik olarak en yakın uyduya bağlanmaya yönlendiriyor. Böylece iMessage ve SMS üzerinden kısa mesaj, emoji ve Tapback gönderip almak mümkün oluyor.

MESAJLAR UÇTAN UCA ŞİFRELENİYOR

Apple, kullanıcıların Dynamic Island'da bir uyduya bağlı olup olmadıklarını her an görebileceklerini belirtti. Ayrıca iMessage kullanıcı gizliliğini koruyacak şekilde geliştirildiği için uydu üzerinden gönderilen iMessage mesajlarının uçtan uca şifrelendiğini vurguladı.

UYDU BAĞLANTISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Apple, "Uydu üzerinden Mesajlar" özelliğinin ücretsiz olup olmayacağını açıklamadı.

Ancak basın bülteninde şu bilgiyi paylaştı: "SMS kullanılabilirliği iletişim operatörüne bağlıdır. İletişim operatörünün ücretleri geçerlidir. Kullanıcılar ayrıntılı bilgi için iletişim operatörlerine başvurmalıdır."