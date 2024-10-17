İptal edilen Apple elektrikli otomobili hakkında yeni bilgi ortaya çıktı: Çinli dev ile anlaşmış

17 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:40

Teknoloji devi Apple, 2014'ten beri elektrikli otomobil modelini geliştiriyordu. Şirket, tamamen otonom bir otomobili üretmekteki zorluklar nedeniyle projeyi iptal etti. Bu olaydan aylar sonra, Apple'ın otomobili Çinli dev bir otomotiv üreticisiyle beraber geliştirdiği ortaya çıktı.

Apple​ elektrikli otomobil​ projesi daha gün ışığına çıkmadan iptal edildi ve şirket projeyi hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamış olsa da, içeriden bilgi veren kaynaklar sayesinde proje hakkında pek çok ayrıntı biliyoruz. Şimdi yeni bir rapor, iPhone üreticisinin "Apple Car" adı ile bilinen arabanın bataryasını Çinli BYD​ ile geliştirdiğini ortaya çıkardı.

APPLE, ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ İÇİN BYD BATARYALARINI KULLANMAK İSTEDİ

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Apple, projede Çinli otomobil üreticisi BYD ile yakın bir şekilde çalışmıştı. Her iki şirketin de 2017'de lityum demir fosfat hücreleri (LFP) kullanan bataryalar üretmek üzere bir anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu teknoloji aracın otonomisini önemli ölçüde artıracak ve aynı zamanda tipik elektrikli araç bataryalarından daha güvenli olduğu düşünülüyor.

BYD'nin kendi elektrikli araçları olmasına rağmen, Apple ile ortaklaşa geliştirilen batarya sadece Apple Car'da kullanılacaktı. Apple, proje üzerinde çalışmak üzere gelişmiş batarya paketleri ve ısı yönetimi konusunda uzman mühendisleri seçerken, BYD de LFP bataryaları kullanarak sürece katkıda bulundu.

APPLE, BİRÇOK ŞİRKET ARASINDA BYD'Yİ SEÇMİŞ

Apple otomobil projesi üzerinde çalışacak ortaklar ararken, BYD'nin "Blade" bataryasının erken bir versiyonunu göstermek için şirkete yaklaştığı bildirildi. Apple yöneticilerinin bataryanın güvenliği ve kapasitesine hayran kaldıkları ve sonunda Çinli şirketle çalışmayı tercih ettikleri ifade edildi.

Blade bataryası şu anda BYD otomobillerinde kullanılıyor.

APPLE CAR PROJESİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Apple Car projesinin iptal edilmesiyle birlikte projede çalışmış birçok kişi otomobille ilgili ayrıntıları açıkladı. Buna göre Apple'ın otomobil üretme fikrine 2014 yılından beri sahip olduğu ve bu doğrultuda Mercedez, Volkswagen ve Tesla gibi birçok üreticiyle yardımlarını almak için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Proje ilk konseptinden bu yana pek çok değişikliğe uğradı. Apple yöneticilerinin istediği gibi tamamen otonom bir otomobil inşa etmenin zorlukları nedeniyle, şirket projeyi daha az iddialı bir yaklaşımla yeniden ele aldı. Takvimler Şubat 2024'ü gösterdiğin, Apple Car'ın iptal edildiği bildirildi.

Tahminler, otomobil projesinin Apple'a yılda 1 milyar dolardan fazlaya mal olduğu ve şirketin otomobilini yaklaşık 120 bin dolara satmayı planladığı üzerinde duruyor.

Görseller ve video, temsili olarak kullanılmıştır.