İptal edilen Xbox konsolu Keystone, tasarımı ile sızdırıldı

27 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:54

Yapay zeka sektöründe yaptığı yatırımlar sayesinde hisseleri uçuşan geçen ve dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Microsoft, birkaç yıl önce "Keystone" kod adıyla bilinen bir oyun konsolu geliştiriyordu.

Konsolun diğer Xbox modellerine nazaran daha hafif ve küçük olacağı bilgisi dışında pek bir bilgi paylaşılmamıştı. İki yılın ardından Microsoft'un Keystone için geçmişte aldığı bir patent sızdırıldı. Paylaşılan görseller, makinenin küçük olacağını doğruladı.

Windows Central sitesi tarafından paylaşılan görüntülere göre Keystone, tasarım açısından Xbox Series X/S modellerine benzer olacaktı.

KEYSTONE, BULUT ÜZERİNDE OYUN OYNATACAKTI

Project Keystone, oyunları yerleşik olarak değil, doğrudan bulut üzerinden çalıştırma özelliğine sahipti ve dolayısıyla CD girişi bulunmayacaktı. Ayrıca arkasında Ethernet ve HDMI portları ile güç çıkışını barındıracaktı. Önünde de USB girişi koyulacaktı.

Microsoft'un Project Keystone'u neden iptal ettiği bilinmiyor. Öte yandan satışa sunulsaydı oldukça düşük bir fiyatı olacaktı. Ancak Xbox Cloud Gaming bulut oyun hizmeti her ülkede kullanılamadığından Keystone da muhtemelen her yerde satışa çıkamayabilirdi.