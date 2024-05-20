Bayraktar'ın muhteşem aracı AKINCI İHA ve Couger'in teknik özellikleri! İran Reisi'nin ölüm haberini dünyaya Türk Akıncı duyurdu

20 May 2024 07:59 - Güncelleme : 20 May 2024 08:46

Reisi'yi bulan AKINCI İHA, Türkiye'de... Görevini yaptı ve yurda döndü

Reisi'yi bulan AKINCI İHA, Türkiye'de... Görevini yaptı ve yurda döndü

Dünya gündemi; 19 Mayıs günü İran, Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibinin Azerbaycan'dan kalkan helikopteri, İran ve Doğu Azerbaycan arasındaki dağlık arazide kaza yapmasıyla değişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de vardı. Saatlerce aranan enkaza Türkiye de destek verdi.

Türkiye'den AFAD ekiplerinin yanı sıra Bayraktar'a ait AKINCI İHA ve Cougar helikopteri destek verdi. Tüm dünyanın kilintlendiği enkazı AKINCI İHA, buldu. Akıncı İHA tarafından paylaşılan görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibinin öldüğü tespit edildi. Bunun akabinde ise BAYKAR Teknoloji tarafından üretilen AKINCI İHA'nın yanı sıra MSB tarafından gönderilen Cougar helikopterinin özellikleri merak edildi.

BAYRAKTAR AKINCI İHA VE COUGER'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AKINCI İHA ilk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde BAYKAR Savunma tarafından geliştirilip Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da geçiyor.

AKINCI İHA, iki turboprop motoru ile 55000+kg azami kalkışa sahiptir. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Akabinde 23 Ocak 2022 tarihinde dünya ülkeleri sipariş için sıraya girdi.

İran hükümeti kazadan saatler sonra enkaza ulaşamadıklarında Türkiye'den destek istedi. AKINCI İHA, sayesinde ise enkaz kısa sürede bulundu. Tamamen yanan enkazı ise AKINCI İHA, dünyaya servis etti.

AKINCI'NIN TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

40 bin feet uçuş irtifası

24 saat havada kalış süresi

Çift yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış

GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer gibi temel uçuş performanslarına sahiptir.

ÖTE YANDAN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ;

Kendine özgün yedekli lityum tabanlı bataryalar mevcut

YKİ sistemi çapraz yedekli

Uç modları desteğinde yarı otonom

Taksi ve park özelliklerinde ise tam otoman

Hatalı bir durum esnasında 3 yedekli sensör füzyonu uygulamasına sahip

Otomatik seyir ev rota takibi tam özellikli

YER KONTROL İSTASYONU

NBC Filtrasyon sistemi

Güç kaynağı Birimleri

Rack Tip Kabinetleri

Faydalı Yük Operatör Konsolu

Pilat konsolu

Telsiz sistemleri

Dahili İç konuşma Sistemleri Görüntü kıymetlendirme konsolu

Güç sistemleri

Askeri tip iki adet klima ünitesi

NATO Spek ACE III Şelter Özellikleri

Türk Milli Savunma Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine bölgeye gönderdiği diğer araç ise gece görüşü yüksek olan Cougar tipi helikopter oldu.