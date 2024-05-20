Bayraktar'ın muhteşem aracı AKINCI İHA ve Couger'in teknik özellikleri! İran Reisi'nin ölüm haberini dünyaya Türk Akıncı duyurdu
İran, Türkiye'den AKINCI İHA desteği istedi. Tüm dünyaya İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ölüm haberini AKINCI İHA ve Couger tipi helikopter duyurdu. Dünyanın 19 Mayıs'tan beri kitlendiği konuyu Türk İHA'sı saatler içinde çözdü. İşte Bayraktar'ın muhteşem aracı AKINCI İHA'nın teknik özellikleri...
Dünya gündemi; 19 Mayıs günü İran, Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibinin Azerbaycan'dan kalkan helikopteri, İran ve Doğu Azerbaycan arasındaki dağlık arazide kaza yapmasıyla değişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de vardı. Saatlerce aranan enkaza Türkiye de destek verdi.
Türkiye'den AFAD ekiplerinin yanı sıra Bayraktar'a ait AKINCI İHA ve Cougar helikopteri destek verdi. Tüm dünyanın kilintlendiği enkazı AKINCI İHA, buldu. Akıncı İHA tarafından paylaşılan görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibinin öldüğü tespit edildi. Bunun akabinde ise BAYKAR Teknoloji tarafından üretilen AKINCI İHA'nın yanı sıra MSB tarafından gönderilen Cougar helikopterinin özellikleri merak edildi.
BAYRAKTAR AKINCI İHA VE COUGER'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AKINCI İHA ilk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde BAYKAR Savunma tarafından geliştirilip Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da geçiyor.
AKINCI İHA, iki turboprop motoru ile 55000+kg azami kalkışa sahiptir. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Akabinde 23 Ocak 2022 tarihinde dünya ülkeleri sipariş için sıraya girdi.
İran hükümeti kazadan saatler sonra enkaza ulaşamadıklarında Türkiye'den destek istedi. AKINCI İHA, sayesinde ise enkaz kısa sürede bulundu. Tamamen yanan enkazı ise AKINCI İHA, dünyaya servis etti.
AKINCI'NIN TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
40 bin feet uçuş irtifası
24 saat havada kalış süresi
Çift yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi
Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış
GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer gibi temel uçuş performanslarına sahiptir.
ÖTE YANDAN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ;
Kendine özgün yedekli lityum tabanlı bataryalar mevcut
YKİ sistemi çapraz yedekli
Uç modları desteğinde yarı otonom
Taksi ve park özelliklerinde ise tam otoman
Hatalı bir durum esnasında 3 yedekli sensör füzyonu uygulamasına sahip
Otomatik seyir ev rota takibi tam özellikli
YER KONTROL İSTASYONU
NBC Filtrasyon sistemi
Güç kaynağı Birimleri
Rack Tip Kabinetleri
Faydalı Yük Operatör Konsolu
Pilat konsolu
Telsiz sistemleri
Dahili İç konuşma Sistemleri Görüntü kıymetlendirme konsolu
Güç sistemleri
Askeri tip iki adet klima ünitesi
NATO Spek ACE III Şelter Özellikleri
Türk Milli Savunma Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine bölgeye gönderdiği diğer araç ise gece görüşü yüksek olan Cougar tipi helikopter oldu.