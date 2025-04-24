İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Ancak pek çok kişi yerli olarak geliştirilen OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi sayesinde sarsıntıdan 9 saniye önce uyarı aldı. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül'ün geliştirdiği sistem, aha önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde de kullanılmıştı.

Dün (23 Nisan) meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi birçok kişiyi hazırlıksız yakalarken, yerli OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi sayesinde vatandaşlara sarsıntı yaşanmadan tam 9 saniye öncesinden uyarı gitti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, sistemin Türkiye genelinde aktif fay hatları üzerinde bulunan 130'dan fazla sismometreden anlık veri aldığını belirtti.

ERKEN UYARI VERMEKLE KALMIYOR

Deprem algılandığında sistemin otomatik olarak devreye girerek, binanın doğalgazını kestiğini, elektrik akımını devre dışı bıraktığını ve asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurduğunu belirten Yurdagül, teknolojinin çalışma prensibini şöyle anlattı:

"Cihazlarımız algıladıkları verileri internet ağı üzerinden merkezi bir sunucuya gönderir. Bu veriler analiz edilerek, cihazların bağlı olduğu binalara aktarılır. Cihazlar, kullanıcı tarafından belirlenen şiddet eşiğine göre çalışmaktadır.

Örneğin, 5 şiddetine ayarlanmış bir cihaz, 5 ve üzerindeki depremleri algıladığında otomatik olarak devreye girerek binanın doğal gazını keser, elektrik akımını devre dışı bırakır, asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurur. Aynı zamanda sesli ikaz verir ve cep telefonuna uyarı mesajı gönderir."

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE DE İŞE YARAMIŞTI

Depremlere karşı en etkili yöntemlerden biri deprem dalgalarını önceden hissedip erken uyarı veren cihazlar öne çıkıyor. Yerli ve milli imkanlarla Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül (45) tarafından geliştirilen OFİSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı ise buna çözüm sunuyor.

Sistem 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi Adana'da bulunan bir fabrikaya 82 saniye öncesinden bildirerek faciayı önledi. Ayrıca dün İstanbul'da meydan gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi de 9 saniye öncesinden bildi.

SİSTEMİN KURULU OLDUĞU TESİSLERDE OLUMSUZLUK YAŞANMADI

OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Belgesi'ne sahip tek deprem erken uyarı sistemi olarak dikkat çekiyor.

Kürşat Yurdagül, erken uyarı sürelerinin, fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterdiğinin altını çizerek şöyle dedi:

"Kahramanmaraş depremi sırasında Adana’da bulunan bir fabrikada sistemimiz 82 saniye öncesinden uyarı vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. Aynı bölgede bulunan diğer fabrikalarda yangın ve patlama yaşanırken, sistemimizin kurulu olduğu tesiste hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul’daki son depremde ise fay hattının çok yakın olması nedeniyle cihaz, 9 saniye öncesinden uyarı verdi.

Erken uyarı süreleri fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 100 kilometre uzaktaki bir fay hattı 5 km hızla kırıldığında yaklaşık 20 saniye önceden uyarı vermek mümkün."

İSTANBUL DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul depremi ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'ya göre deprem Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 12:49'da meydana geldi.

Yerlikaya ayrıca, yerin yaklaşık olarak 7 km derinliğinde yaşanan depremin toplam 13 saniye sürdüğünü belirtti. Öte yandan Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Panik nedeniyle yüksekten atlamalardan dolayı 151 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerin bulunmadığı belirtildi.