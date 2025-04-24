Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Ancak pek çok kişi yerli olarak geliştirilen OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi sayesinde sarsıntıdan 9 saniye önce uyarı aldı. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül'ün geliştirdiği sistem, aha önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde de kullanılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:51

Dün (23 Nisan) meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi birçok kişiyi hazırlıksız yakalarken, yerli OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi sayesinde vatandaşlara sarsıntı yaşanmadan tam 9 saniye öncesinden uyarı gitti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, sistemin Türkiye genelinde aktif fay hatları üzerinde bulunan 130'dan fazla sismometreden anlık veri aldığını belirtti.

İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

ERKEN UYARI VERMEKLE KALMIYOR

Deprem algılandığında sistemin otomatik olarak devreye girerek, binanın doğalgazını kestiğini, elektrik akımını devre dışı bıraktığını ve asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurduğunu belirten Yurdagül, teknolojinin çalışma prensibini şöyle anlattı:

"Cihazlarımız algıladıkları verileri internet ağı üzerinden merkezi bir sunucuya gönderir. Bu veriler analiz edilerek, cihazların bağlı olduğu binalara aktarılır. Cihazlar, kullanıcı tarafından belirlenen şiddet eşiğine göre çalışmaktadır.

Örneğin, 5 şiddetine ayarlanmış bir cihaz, 5 ve üzerindeki depremleri algıladığında otomatik olarak devreye girerek binanın doğal gazını keser, elektrik akımını devre dışı bırakır, asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurur. Aynı zamanda sesli ikaz verir ve cep telefonuna uyarı mesajı gönderir."

İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE DE İŞE YARAMIŞTI

Depremlere karşı en etkili yöntemlerden biri deprem dalgalarını önceden hissedip erken uyarı veren cihazlar öne çıkıyor. Yerli ve milli imkanlarla Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül (45) tarafından geliştirilen OFİSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı ise buna çözüm sunuyor.

Sistem 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi Adana'da bulunan bir fabrikaya 82 saniye öncesinden bildirerek faciayı önledi. Ayrıca dün İstanbul'da meydan gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi de 9 saniye öncesinden bildi.

İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

SİSTEMİN KURULU OLDUĞU TESİSLERDE OLUMSUZLUK YAŞANMADI

OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Belgesi'ne sahip tek deprem erken uyarı sistemi olarak dikkat çekiyor.

Kürşat Yurdagül, erken uyarı sürelerinin, fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterdiğinin altını çizerek şöyle dedi:

"Kahramanmaraş depremi sırasında Adana’da bulunan bir fabrikada sistemimiz 82 saniye öncesinden uyarı vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. Aynı bölgede bulunan diğer fabrikalarda yangın ve patlama yaşanırken, sistemimizin kurulu olduğu tesiste hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul’daki son depremde ise fay hattının çok yakın olması nedeniyle cihaz, 9 saniye öncesinden uyarı verdi.

Erken uyarı süreleri fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 100 kilometre uzaktaki bir fay hattı 5 km hızla kırıldığında yaklaşık 20 saniye önceden uyarı vermek mümkün."

İstanbul depremi, yerli erken uyarı sistemi sayesinde 9 saniye önceden haber verildi

İSTANBUL DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul depremi ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'ya göre deprem Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 12:49'da meydana geldi.

Yerlikaya ayrıca, yerin yaklaşık olarak 7 km derinliğinde yaşanan depremin toplam 13 saniye sürdüğünü belirtti. Öte yandan Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Panik nedeniyle yüksekten atlamalardan dolayı 151 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerin bulunmadığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da en büyük deprem ne zaman oldu? Küçük Kıyamet olarak biliniyor
Deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç büyüklüğünde hissedildi? Veriler oldukça dikkat çekti
İstanbul depremi sonrası fırsatçılar iş başında! Deprem çantası ve çadır fiyatları uçuşa geçti
Deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl, nereden yapılır? Hasar tespit sorgulama ekranı

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul depremi nasıl önceden algılandı?
OFSİS, Türkiye genelindeki aktif fay hatlarına yerleştirilen 130'dan fazla sismometre aracılığıyla yer hareketlerini anlık olarak izliyor. Bu sistem, deprem dalgalarını algılayarak sarsıntı binaya ulaşmadan saniyeler önce uyarı veriyor. İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremde, kullanıcılar 9 saniye önceden bilgilendirildi.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.