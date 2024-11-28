İstanbul'da açılacak olan 9 yeni metro hattı açıklandı! 

28 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:59

İstanbul'a açılacak olan 9 yeni metro hattı belli oldu. Belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediye 2025 yılı bütçesi doğrultusunda devam eden metro hattının uzunluğu toplamda 76,4 kilometre olacak.

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İstanbul​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Saraçhane​'deki İBB Meclisi​ toplantısında projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da artırmak amacıyla yeni hatların inşası için çalışmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, projelerin fizibilite ve güzergah analizlerinin devam ettiğini söyledi.

HIZRAY'IN PROJESİ TAMAMLANDI!

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Beylikdüzü arasında seyahat süresini 55 dakikaya düşürecek HIZRAY projesinin hazırlıklarının tamamlandığını da ifade etti.

İBB Başkanı aynı zamanda, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattının ilerleyişiyle ilgili de açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onaylarının alındığını belirten İmamoğlu, projenin 2025’te ihale aşamasına gelmesini ve 2028'de tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Yeni metro hatları eğer tamamlanırsa toplam uzunluğu 76,4 kilometre olacak.

9 YENİ METRO HATTI AÇILACAK