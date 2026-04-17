Apple'ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Macworld sitesinin Apple'ın tedarik zincirine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, bu yıl yeni bir renk tonu kullanıcıların karşısına çıkacak.

HABERİN ÖZETİ İşte iPhone 18 Pro serisinin yepyeni imza rengi: 'Kozmik Turuncu' tarih oluyor Apple'ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin renk seçenekleri ve tasarım detayları hakkında bilgiler ortaya çıktı. iPhone 18 Pro serisine özel olarak 'Dark Cherry (Koyu Kiraz)' renginin sunulması bekleniyor. Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renk seçeneklerinin de masada olduğu belirtiliyor. Bu renklerin Pantone kodları da paylaşıldı: Açık Mavi için Pantone 2121, Koyu Kiraz için Pantone 6076, Koyu Gri için Pantone 426C ve Gümüş için Pantone 427C. Tasarım açısından modellerin selefleriyle benzer olması, en önemli değişikliğin ise Dynamic Island bölümünün küçültülmesi olması bekleniyor.

IPHONE 18 PRO'NUN YENİ RENGİ: DARK CHERRY

Apple, her yıl Pro modellerine özel bir imza rengi sunma geleneğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 17 Pro ile tanışan canlı Kozmik Turuncu tonu kullanıcıların büyük beğenisini toplamıştı. Bu yıl ise bayrağı çok daha farklı bir ton devralıyor: Dark Cherry (Koyu Kiraz).

Daha önce Bloomberg gibi sızıntı kaynakları, Apple'ın yeni modeller için kırmızı bir ton üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Ancak yeni bilgiler, beklenen rengin parlak ve canlı bir kırmızı yerine daha koyu kiraz tonlarında olacağını ortaya koyuyor.

PRO SERİSİ İÇİN ÜÇ RENK DAHA MASADA

Koyu kirazın yanı sıra Apple'ın üç farklı renk seçeneği daha üzerinde çalıştığı belirtiliyor:

Light Blue (Açık Mavi)

Dark Gray (Koyu Gri)

Silver (Gümüş)

Kaynağın paylaştığı iddia edilen dahili Pantone kodları ise şöyle: Açık Mavi için Pantone 2121, Koyu Kiraz için Pantone 6076, Koyu Gri için Pantone 426C ve Gümüş için Pantone 427C.

Renk Pantone Kodu Açık Mavi Pantone 2121 Koyu Kiraz Pantone 6076 Koyu Gri Pantone 426C Gümüş Pantone 427C

Ancak burada önemli bir not var: Apple, Pro modellerinde her zaman dört renk seçeneği sunmuyor. Bu nedenle bu tonlardan birinin son anda elenme ihtimali de masada duruyor. Nitekim geçen yıl da Apple'ın iPhone 17 Pro için siyah ve çelik grisi tonlarını değerlendirdiği, ancak bu renklerin hiçbir zaman üretime geçmediği biliniyor.

PEKİ IPHONE 18 PRO TASARIMI NASIL OLACAK?

Renk sızıntılarıyla birlikte yeni modellerin CAD çizimlerine dair bilgiler de kulaklara çalındı. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, tasarım açısından selefleriyle büyük ölçüde benzer olacak. Tasarımda en önemli değişiklik ise ekranın üstündeki Dynamic Island bölümünün küçültülmesi olacak.