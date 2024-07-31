İthal ediliyordu artık Türkiye'de üretilecek! Savunma sanayinde kullanılan makaron millileştiriliyor

31 Temmuz 2024 13:41 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:56

Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), savunma sanayi ve kablo sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yaptığı iş birliğiyle önemli bir adım attı. Yeni anlaşma, askerî standartlara uygun ısıyla daralan makaronun millî üretimine odaklanıyor.

Rektörlük Toplantı Salonunda yapılan imza töreninde protokol metnine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile firmanın genel müdürü Gökhan Kocabaş imza attı. İmzalanan protokol anlaşması doğrultusunda yenilikçi bir yaklaşım ışığında yerli ve millî bir ürünün ortaya çıkarılması amacıyla OMÜ akademisyenleri ve firma ekibi prototip elde etmek için çalışmalara başlayacak.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Sanayileşme Daire Başkanlığı tarafından da takip edilen üniversite-sanayi iş birliği çerçevesindeki söz konusu millîleştirme çalışmasının, ülkemizin stratejik hedeflerine ve millî teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

İmzalanan anlaşmayla savunma sanayii alanında kullanılmakta olan ve askerî standartlara uygun ısıyla daralan makaronun (makaron: diğer adıyla daralan kablo, ısıya maruz bırakıldığında belli bir miktar daralan ve bu daralma sayesinde ise kullanıldığı alanı sabitleyip, kaplayıp ve kapatan özel bir izolasyon kılıfı) millîleştirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ürünün başarılı olacağını ümit ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Öncelikle bunun stratejik, askerî ve millî bir ürün olması çok değerli. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliği bağlamında somut ve ürüne dönüşecek bir proje olması, Üniversitemiz ve bölge açısından gerçekten çok değerli. Bu düşünceyi oluşturma, geliştirme, ardından projelendirme suretiyle üretime giden, AR-GE'nin önünü açan ve katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİ YURT İÇİNDE ÜRETECEĞİZ"

Firmanın genel müdürü Gökhan Kocabaş ise protokolün önemine vurgu yaparak "Sektörün beklediği ve yurt dışından temin edilen ürünleri, hep beraber destekleyerek yurt içinde üreteceğiz. Özellikle savunma alanındaki tüm çalışmalarda, üniversitelerle yapılan iş birliklerinin teşvik edilmesi artacak" diye konuştu.

Kablo firması genel müdürü Yavuz Ekinci de "Bu imza süreciyle birlikte ülkemize, sektörümüze ve savunma sanayiine çok güzel katkılar sağlayacağız. Bunu OMÜ olarak sizinle yapmaktan ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İmza töreni, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.