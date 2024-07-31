Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Işık'ın cenazesine katılacak
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Kenan Işık'ın cenazesine katılacağı bildirildi. Işık'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden usta sanatçı Kenan Işık'ın Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılacağı açıklandı.
Kenan Işık'ın naaşı bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
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Kaynak: Tgrthaber.com