Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Jobtogo 2.0: Yapay zeka destekli yetenek platformu freelancer dünyasında yeni bir dönem başlatıyor

Freelance ekosisteminin Türkiye’deki öncü girişimlerinden Jobtogo, tamamen kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünü Jobtogo 2.0’ı tanıttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jobtogo 2.0: Yapay zeka destekli yetenek platformu freelancer dünyasında yeni bir dönem başlatıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:06

Sahadan alınan geri bildirimlerle şekillenen ve yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen yeni platform, freelancerlar ile şirketler arasındaki çalışma biçimini daha hızlı, şeffaf ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

“Freelancerlar için, freelancerlarla” yaklaşımıyla geliştirilen Jobtogo 2.0, serbest çalışanların en çok zorlandığı görünürlük, portfolyo yönetimi, faturalandırma ve müşteri iletişimi gibi süreçleri tek bir platformda bir araya getiriyor. Yapay zeka destekli profil yapısı sayesinde freelancerların yetkinlikleri daha doğru şekilde öne çıkarılırken, portfolyolar daha görünür hale geliyor ve boş ya da niteliksiz profillerin öne geçmesi engelleniyor. Fatura, sözleşme ve ödeme süreçlerinin de uygulama üzerinden hızlı ve şeffaf biçimde yönetilebilmesiyle freelancerlar operasyonel yüklerden arınarak tamamen işlerine odaklanabiliyor.

Şirketler tarafında ise Jobtogo 2.0, klasik işe alım süreçlerini kökten dönüştüren bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli proje oluşturma altyapısı sayesinde işverenler projelerini yaklaşık 30 saniye içinde tanımlayabiliyor. Platformda yalnızca Jobtogo ekibi tarafından onaylanmış, uzman freelancer profilleri yer alırken; geliştirilen mesajlaşma ve dashboard yapısı sayesinde tüm proje süreci tek bir merkezden kolaylıkla takip edilebiliyor. Bu yapı, şirketlerin zaman ve maliyet kaybı yaşamadan doğru yeteneklere hızlıca ulaşmasını sağlıyor.

Jobtogo 2.0, yalnızca bir ürün güncellemesi olmanın ötesinde, freelance ekosistemde sahada karşılaşılan problemlere doğrudan çözüm üreten bir inovasyon paketi olarak konumlanıyor. Platformun geliştirme sürecinde, yapay zeka desteğiyle freelancer ekosisteminin gerçek ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak temel odak noktası olarak belirlendi.

Jobtogo Kurucu Ortağı Begüm Karslıoğlu, Jobtogo 2.0’ı şu sözlerle değerlendiriyor:

“Freelancerların ihtiyaç duyduğu tüm araçları tek bir ekranda topladık. Şirketler için ise yeni nesil çalışma modellerine uyum sağlamayı kolaylaştıran, güvenli ve hızlı bir altyapı oluşturduk. Jobtogo 2.0, bizim için sadece bir güncelleme değil; iş gücü piyasasının geleceğine atılmış stratejik bir adım.”

ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.