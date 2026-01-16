Jobtogo 2.0: Yapay zeka destekli yetenek platformu freelancer dünyasında yeni bir dönem başlatıyor

Sahadan alınan geri bildirimlerle şekillenen ve yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen yeni platform, freelancerlar ile şirketler arasındaki çalışma biçimini daha hızlı, şeffaf ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.



“Freelancerlar için, freelancerlarla” yaklaşımıyla geliştirilen Jobtogo 2.0, serbest çalışanların en çok zorlandığı görünürlük, portfolyo yönetimi, faturalandırma ve müşteri iletişimi gibi süreçleri tek bir platformda bir araya getiriyor. Yapay zeka destekli profil yapısı sayesinde freelancerların yetkinlikleri daha doğru şekilde öne çıkarılırken, portfolyolar daha görünür hale geliyor ve boş ya da niteliksiz profillerin öne geçmesi engelleniyor. Fatura, sözleşme ve ödeme süreçlerinin de uygulama üzerinden hızlı ve şeffaf biçimde yönetilebilmesiyle freelancerlar operasyonel yüklerden arınarak tamamen işlerine odaklanabiliyor.



Şirketler tarafında ise Jobtogo 2.0, klasik işe alım süreçlerini kökten dönüştüren bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli proje oluşturma altyapısı sayesinde işverenler projelerini yaklaşık 30 saniye içinde tanımlayabiliyor. Platformda yalnızca Jobtogo ekibi tarafından onaylanmış, uzman freelancer profilleri yer alırken; geliştirilen mesajlaşma ve dashboard yapısı sayesinde tüm proje süreci tek bir merkezden kolaylıkla takip edilebiliyor. Bu yapı, şirketlerin zaman ve maliyet kaybı yaşamadan doğru yeteneklere hızlıca ulaşmasını sağlıyor.



Jobtogo 2.0, yalnızca bir ürün güncellemesi olmanın ötesinde, freelance ekosistemde sahada karşılaşılan problemlere doğrudan çözüm üreten bir inovasyon paketi olarak konumlanıyor. Platformun geliştirme sürecinde, yapay zeka desteğiyle freelancer ekosisteminin gerçek ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak temel odak noktası olarak belirlendi.

Jobtogo Kurucu Ortağı Begüm Karslıoğlu, Jobtogo 2.0’ı şu sözlerle değerlendiriyor:

“Freelancerların ihtiyaç duyduğu tüm araçları tek bir ekranda topladık. Şirketler için ise yeni nesil çalışma modellerine uyum sağlamayı kolaylaştıran, güvenli ve hızlı bir altyapı oluşturduk. Jobtogo 2.0, bizim için sadece bir güncelleme değil; iş gücü piyasasının geleceğine atılmış stratejik bir adım.”

