 Murat Makas

KAAN savaş uçağının gelişimi için kritik aşama! Yerli yazılım vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HAVELSAN için mühendislik çalışmaları kapsamında inşa edilen KAAN Teknoloji Tesisi'nin önemine vurgu yaptı. KAAN savaş uçağı için yerli yazılım vurgusu yapan Görgün, KAAN'ın dijital yetenekleri için kritik aşamalardan bahsetti.

24.02.2026
24.02.2026
Cumhurbaşkanlığı Başkanı Haluk Görgün, KAAN projesi kapsamında 'ın yürüttüğü mühendislik çalışmaları için inşa edilen KAAN Teknoloji Tesisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün HAVELSAN'da, Türkiye'nin yazılım ve başta olmak üzere komuta-kontrol, simülasyon, siber güvenlik ve otonomi alanlarında ulaştığı seviyenin somut adımlarının görüldüğünü söyledi.

YERLİ YAZILIM VURGUSU

Görgün, şöyle konuştu:

"Yapay zeka sensörlerden, ağlardan ve platformlardan gelen büyük veriyi anlamlandırarak komuta-kontrol zincirinde daha hızlı, daha isabetli ve daha öngörülü karar üretmeyi mümkün kılan stratejik bir çarpan olarak öne çıkmaktadır. Bu yeni dönemde platformların caydırıcılığı, onların aklıyla yani yazılım ve entegrasyon kabiliyetiyle daha da büyümektedir. Tam da bu sebeple sahada akıllı ve entegre sistemler geliştirmek kadar, bu kabiliyeti besleyecek ve yapay zeka ekosistemini, veri güvenliğini ve yetkin insan kaynağını bütüncül bir anlayışla güçlendirmek zorundayız."

KAAN TEKNOLOJİ TESİSİ

Haluk Görgün, başarıların kalıcılığının, sahaya yansıyan ürünlerle ve büyüyen altyapıyla daha da güçlendiğini söyledi. Törende atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, savunma sanayimizin denizden havaya ve kritik komuta-kontrol altyapılarına uzanan bütüncül dönüşümünün somut adımlarına hep birlikte tanıklık edeceğiz. 'Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızı güçlendirecek SANCAR SİDA'mızın hizmete alınması, havacılık ve uzay ekosistemimizin üretim kabiliyetini derinleştirecek Simülatör Entegrasyon ve Üretim Tesisi altyapısının temellendirilmesi ve KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi'nin açılışı, yerli-milli mühendisliğimizin geldiği seviyeyi ve önümüzdeki döneme dair iddiamızı aynı çizgide buluşturan önemli kilometre taşlarıdır.

KAAN İÇİN GÜÇLÜ PROJELER

Bugün açılışını yapacağımız tesisler, HAVELSAN'ın yürüttüğü mühendislik faaliyetlerini daha güçlü bir üretim ve geliştirme kapasitesine taşıyacaktır. KAAN Teknoloji Tesisi, TUSAŞ Yerleşkesi içinde, KAAN projesi kapsamında HAVELSAN'ın yürüttüğü mühendislik çalışmaları için inşa edilmiştir. Bu merkezde, KAAN'ın dijital yeteneklerini büyütecek, mühendislik hızını yükseltecek, doğrulama ve test disiplinini daha da güçlendirecek faaliyetler icra edilecektir. Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi ise İstanbul Pendik Tersane Komutanlığımız arazisinde bulunan mevcut tesisin artan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiştir. Bu merkezde, yapay zeka, ağ destekli yetenek, komuta kontrol ve karar destek sistemleri gibi alanlarda AR-GE ve ürün projeleri yürütülecektir."

