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KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 15:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:16
KAAN&#039;ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı

Milli Muharip Uçağı KAAN’ın ikinci prototipinin 2025 yılında uçacağı müjdesi verilmişti. KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüsü ortaya çıktı. SSB Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, üretim hazırlıklarının devam ettiği TUSAŞ​ tesislerini ziyaret etmiş, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın ikinci prototipinin 2025​ yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştireceği müjdesini vermişti.

KAAN​'IN 6 PROTOTİPİ DAHA ÜRETİLECEK

Bu yılın sonunda uçuşu gerçekleştirilmesi planlanan KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN'ın 6 prototipinin daha üretileceğini söyledi. Görgün, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" dedi.

İşte KAAN'ın ikinci prototipi...

KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
tusaşkaan2025

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