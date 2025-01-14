KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı

14 Ocak 2025 15:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:16

Milli Muharip Uçağı KAAN’ın ikinci prototipinin 2025 yılında uçacağı müjdesi verilmişti. KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüsü ortaya çıktı. SSB Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.