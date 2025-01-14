KAAN'ın motoruna Türk dokunacak! Tamamı yerli ve milli olacak

14 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 20:56

Yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'da yeni gelişmeler yaşanırken motor kısmı ile alakalı sorular da cevap buldu. Şimdiye kadar F-16'ların da kullandığı General Electric F110'u motorunu kullanan KAAN'ın milli imkanlarla geliştirilen yerli bir motora sahip olacağı belirtildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız. Bunun faaliyetleri de başladı" dedi.

Savunma Sanayii​ Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı boyunca yapılan çalışmaları değerlendirerek 2025 hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Prof. Dr. Görgün, Türkiye savunma sanayinin hızla büyüdüğünü ve yerli üretim​ konusundaki ilerlemelerin sektöre büyük katkı sağladığını vurguladı.

KAAN​'IN MOTORUNA YERLİ DOKUNUŞ!

Savunma Sanayii Başkanı, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yerlileşme hedefini pekiştiren en önemli projelerden birinin KAAN savaş uçağı olduğunu belirtti. KAAN’ın motorunun tamamen yerli ve milli olacağına vurgu yapan Görgün, bu yöndeki çalışmaların hızla başladığını ifade etti.

"YÜZDE 80'E VARAN YERLİLİK ORANI..."

Görgün, 2025 yılı için belirlenen hedeflerin sektörün daha da ileriye taşınmasını sağlayacağını ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

"Savunma sanayinde faaliyet gösteren 3 bin 500'ün üzerinde firma ve bin 100'ün üzerinde aktif halde yürüyen projemiz, 3 milyar dolarak yaklaşan savunma sanayi AR-GE bütçemiz, yüzde seksenlerin üzerine çıkan yerlilik oranımız, 100 milyar doları aşan proje hacmimizle bir önceki seneye göre yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat özellik hedef koyduğumuz 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde performans göstermesiyle de farklı bir başarı oldu.

"SON 2 YILDA 20 MİLYARLIK SÖZLEŞME..."

"Son iki yılda toplam imzaladığımız toplam ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Oluşturduğumuz bakiye sipariş miktarı, teslim ettiğimiz ihracatların üstünde. 2025 ve sonra teslim edeceğimiz ihracatların gelişeceğine, artacağına bir işaret olduğunu ifade etmek için paylaştım."

KAAN VE ALTAY TANKI...

"KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız. Bunun faaliyetleri de başladı. Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız. Seri üretim bu sene başlıyor ve devam ediyor. Bununla ilgili tüm alt yükleniciler, Savunma Sanayii Başkanlığı, ana yüklenici koordineli bir şekilde çalışıyor."