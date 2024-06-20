Kalp hastalıklarında çığır açan buluş: Şok dalgalarıyla dokuyu yeniliyor

20 Haziran 2024 15:58 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:58

Avusturya'da yapılan bir araştırma, bypass ameliyatı sonrası kalp dokusunu yenileyebilen "hafif şok dalgalarının" umut verici sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, Innsbruck Tıp Üniversitesi'nden Prof. Johannes Holfeld ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, yeni tedavi yöntemi sayesinde hastaların daha fazla yürüyebildiği ve kalplerinin daha fazla kan pompalayabildiği gözlemlendi.

Prof. Holfeld, "Space Hairdryer" olarak adlandırılan cihazla gerçekleştirilen bu tedavinin önemine vurgu yaparak, "İlk kez klinik ortamda kalp kasının yenilendiğine tanıklık ettik. Bu da milyonlarca insana yardımcı olabilir" diye konuştu.

KALP HASTALIKLARI, HER YIL 18 MİLYON YAŞAMI SÖNDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından paylaşılan verilere göre, her yıl dünya genelinde 18 milyon insan kalp hastalığı ve kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Yüksek tansiyon, sağlıksız beslenme, tütün ve alkol kullanımı gibi faktörler, bu hastalıkların en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu hastalıklara karşı kesin bir tedavi bulunmamakla birlikte mevcut tedavilerin kalp krizi riskini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ağır vakalarda uygulanan bypass ameliyatı, tıkalı arterlerin çevresine sağlıklı damarların yerleştirilmesiyle kalp fonksiyonunu korumayı amaçlarken, bu yeni tedavi yöntemi hasarlı dokuyu bizzat yenilemeyi hedefliyor.

'SPACE HAIRDRYER' TEDAVİSİ

Tedavi, bypass ameliyatından kısa bir süre sonra hafif ses dalgalarının uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 10 dakika sürüyor. Bu işlem, kalp krizinden sonra hasar görmüş dokularda yeni damarların oluşumunu sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, hastaların yarısı genel anestezi altında şok dalgalarıyla tedavi edilirken, diğer yarısı sahte bir işlem gördü.

Bir yıl sonra, şok dalgası tedavisi uygulanan hastaların kalplerinin pompaladığı oksijenli kan miktarının yüzde 11.3 arttığı, kontrol grubunda ise bu oranın yüzde 6.3 olduğu belirlendi. Şok dalgası uygulanan hastalar, daha fazla dinlenmeden yürüyebildiklerini ve yaşam kalitelerinin arttığını bildirdi.

CİHAZ İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Araştırmacılar, cihazın Avrupa düzenleyicileri tarafından bu yıl içinde onaylanmasını bekliyor. Klinik denemeler dışındaki hastalarda ilk kullanımının 2025 yılında olması planlanmış durumda.