Kambur balinaların sıradışı avlanma yeteneği duyanları şaşırttı

21 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:46

Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsü ve Alaska Balina Vakfı'ndan bilim insanları, Alaska'daki kambur balinaların avlanma stratejilerini inceleyerek önemli bir bulguya ulaştı. Araştırmalar, kambur balinaların denizde oluşturdukları "karmaşık baloncuk ağlarını" bir tür avlanma aracı olarak kullandıklarını ortaya koydu.

KAMBUR BALİNALARI, KARMAŞIK BALONCUKLAR OLUŞTURARAK AVLANIYOR

Alaska'da dronlar ve yerleştirdikleri takip cihazlarıyla kambur balinaların davranışlarını inceleyen araştırmacılar, bu hayvanların kril adlı deniz canlılarını avlamak için "karmaşık baloncuklar" oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.

Bu davranışın kambur balinalara özgü olduğunu ifade eden uzmanlar, bu teknikle balinaların "fazla enerji sarf etmeden tek seferde 7 kat daha çok av yakalayabileceği" tahmininde bulundu. Araştırmacılar, bu davranışla, kambur balinaların "avlanmak için kendi aletini yapan ve kullanan nadir hayvanlar" grubuna dahil olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

KAMBUR BALİNA ÖZELLİKLERİ

Dev bir deniz memelisi türü olan kambur balinalar (bilimsel adı Megaptera novaeangliae) uzun yüzgeçleri, büyük vücutları ve karakteristik kambur sırtlarıyla tanınıyor.

Kambur balinalar genellikle 14,6–15,2 metre uzunluğuna olup aynı zamanda 31–41 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Ayrıca dişileri erkeklerden daha iri ve bu özelliğe sahip az sayıdaki memeli türünden biridir.