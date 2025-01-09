Kandırıldığınızı anladığınızda çok geç olabilir! İşte dolandırıcıların sinsi 'SIM' taktiği

09 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:46

Dijital dolandırıcılık yöntemleri o kadar arttı ve gelişti ki, artık dolandırıcıların hedefi sadece Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarınız değil. Direkt olarak telefon numaralarınızı ele geçirip banka hesaplarınızdan kişisel verilerinize kadar her şeyinizi elde edebiliyorlar. İşte dolandırıcıların sinsi 'SIM' taktiği!

Uzmanlar, cep telefonu kullanıcılarını, bir yıl içinde iki katına çıkan yeni bir "SIM takas dolandırıcılığı" dalgası karşısında daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Twitter (X) kurucusu Jack Dorsey'in de mağdurları arasında yer aldığı bu sinsi yöntem, suçluların telefon numaranızı kendi SIM kartlarına uzaktan transfer etmeleriyle gerçekleşiyor.

TELEFON NUMARANIZIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİRLER

Yöntem ile telefon numaranızın kontrolünü ele geçirerek aramalarınızı ve mesajlarınızı alabiliyorlar. Bu da banka hesapları başta olmak üzere kişisel hesaplarınıza erişmek için metinle gönderilen iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını ele geçirebilecekleri anlamına geliyor.

İngiltere'de bir kadın, SIM kart takas dolandırıcılığı nedeniyle 2.000 sterlinden fazla para kaybetti ancak PayPal gibi ödeme servisleri, bu paranın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi. Tüketici hukuku uzmanı Gurpreet Chhokar, "SIM takas dolandırıcılığı, özel hesaplarının ele geçirildiğini ve birkaç saat içinde büyük miktarlarda paralarının çalındığını gören mağdurlar için travmatik olabilir" dedi.

"Which?" kuruluşuna göre, bir dolandırıcının telefon numaranızı çalması için size veya telefonunuza fiziksel olarak yakın olması şart değil; bu işlem 'şaşırtıcı derecede kolay' olabilir. Tek yapması gereken; şebeke operatörünüzü (Vodafone vb.) telefon numaranızı kendi sahip oldukları bir SIM kartına aktarmaya ikna etmesi yeterli oluyor.

İŞLEM ÖNCESİNDE SİZİN HAKKINIZDA VERİ TOPLUYORLAR

Dolandırıcı, sosyal medya hesaplarınız veya internetteki veri sızıntıları gibi yöntemler aracılığıyla hakkınızda kişisel bilgiler topluyor. Bazı durumlarda, rastgele bir telefon numarasını arayarak karşıdaki kişiden isim, adres, doğum tarihi ve şifre gibi bilgiler istiyorlar. Bu bilgiler, cep telefonu sağlayıcınızdan gönderilmiş gibi görünen anket doldurma daveti içeren sahte e-postalar yoluyla da toplanabilir.

Bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise, kötü amaçlı yazılımlar içeren e-posta bağlantılarına tıklamanız için sizi kandırıyorlar. Bu yazılımlar, şifreler veya güvenlik sorularına verdiğiniz yanıtlar gibi yazdığınız her şeyi kaydediyor. Yeterli bilgiye ulaştıklarında, sizin kılığınıza girerek operatörünüzle iletişime geçip (telefonla veya direkt mağazaya giderek) ve güvenlik kontrollerini geçmek için topladığı bilgileri kullanarak, numaranızı kendi sahip oldukları yeni SIM kartına aktarmaya ikna etmeye çalışıyorlar.

Bunu da genellikle eski SIM kartının kaybolduğunu veya hasar gördüğünü iddia ederek yapıyorlar. Numaranız onların SIM kartına bağlandıktan sonra, bu numarayı arayan veya mesaj gönderen herkes dolandırıcının cihazına ulaşır, sizin telefonunuza değil.

SIM TAKAS DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNURSUNUZ?

Peki bu tür bir dolandırıcılığa maruz kaldığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Genellikle SIM takas mağduru olduğunuzu gösteren ilk işaret, telefon görüşmelerinizin ve mesajlarınızın gitmemesidir.

Which?'e göre, SIM değiştirme dolandırıcılığını önlemenin en iyi yolu, henüz yapmadıysanız, operatörünüze başvurarak mobil PIN veya şifre oluşturmaktır. Bu süreç şebekeye bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte tüm operatörler bu seçeneği sunmuyor. Bu nedenle daha fazla bilgi için operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekiyor.

Chhokar, "Kendinizi bu dolandırıcılığın kurbanı olmaktan korumak amacıyla, mobil hesabınızda herhangi bir hesap değişikliğini onaylamak için sağlanması gereken benzersiz bir PIN veya şifre belirlemenizi öneririz. SIM'inizin taşındığıyla ilgili bir mesaj alırsanız ya da beklenmedik bir şekilde telefon hizmetini kaybederseniz, derhal mobil ağınızla iletişime geçin" dedi.

"SIM değiştirme dolandırıcılığına kurban gittiyseniz, bankanızı uyararak hesabınızın dondurulmasını isteyin" diye de ekledi.