Kanser tedavisi için dışkı fayda sağlayabilir: Bir ortaokul öğrencisinden sürpriz keşif

05 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:51

ABD'de bir ortaokul öğrencisi, kaz dışkısından izole ettiği Pseudomonas idahonensis adlı bakterinin, antibiyotik aktivitesi gösteren ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan yeni bir bileşik (orfamid N) ürettiğini keşfetti. Bu buluş, Illinois Üniversitesi'nin gençleri bilimsel keşfe teşvik eden bir eğitim programı kapsamında gerçekleştirildi.

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Hiç şüphesiz kanser​, uzun yıllardır bilim dünyasının çözmeye çalıştığı en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi. Yeni tedavi yöntemleri bulmak için çok büyük paralar dökülüyor, ancak başarıya ulaşmak genellikle uzun ve zorlu bir süreç gerektirmekte. Bu alandaki umut verici bir gelişme ise oldukça sıra dışı bir yerden; Chicago​'daki bir ortaokul öğrencisinin kaz dışkısı örneğinden geldi.

KAZ DIŞKISINDAN KANSERLE SAVAŞAN MADDE

Science Alert'in haberine göre, Illinois Üniversitesi'nden araştırmacıların gözetiminde bu öğrenci, kaz dışkısından antibiyotik​ aktivitesi gösteren bir bakteriyi dikkatlice izole etti. Bu bakteri​ tarafından üretilen doğal bir bileşik, bilim için tamamen yeni ve laboratuvarda kanserle savaşan özellikler gösteriyor.

Elbette bir kuşun dışkısına çıplak elle dokunmak, özellikle ulusal çapta bir kuş gribi salgını sırasında, dışkının içerdiği patojenler nedeniyle güvenli olmadığı tartışmasız bir gerçek. Bununla birlikte bu durumda, bu öğrenci bilim adına cesur davranarak söz konusu riski almaktan kaçınmadı.

Öğrenciler, uygulamalı deneyimlerle bilimsel kariyerleri teşvik etmeye yönelik 14 haftalık bir eğitim programının parçasıydı. Girişim, genç öğrencileri yeni antibiyotik arayışına dahil etmek üzere tasarlandı ve projenin bir parçası olarak öğrencilerden yeni biyoaktif bileşikler için mahallelerini keşfetmeleri istendi.

Çocuklara daha sonra bakterileri güvenli bir şekilde nasıl büyütecekleri ve üniversite bilim insanları tarafından daha ileri değerlendirme için kolonileri nasıl seçecekleri öğretildi. Kaz dışkısını getiren öğrenci, Pseudomonas idahonensis adlı bir gram-negatif bakteri türünü izole etmeyi başardı.

Araştırmacılar laboratuvarda bu bakterinin cilt enfeksiyonlarına neden olabilen bir gram-pozitif bakteri türünün büyümesini yüzde 90'dan fazla engelleyebildiğini tespit etti.

Ekip, keşifle ilgili yayımlanan hakemli bir makalede "Gözlemlenen orijinal antibiyotik aktivitesinden sorumlu bileşik(ler)i belirleme çabaları devam ediyor" diye yazdı. Kuş dışkısını bulan ortaokul öğrencisi, makalenin ortak yazarı olarak listelendi.

Pseudomonas bakterisi sadece antibiyotik özellikler göstermekle kalmadı. Aynı zamanda bilim insanları tarafından daha önce görülmemiş olan "orfamid N" adlı yeni bir doğal ürün de üretti. Daha önce keşfedilen orfamidlerin yararlı tıbbi özelliklere sahip olduğu biliniyor, bu nedenle ekip bunu daha fazla araştırdı.

Laboratuvarda, orfamid N melanom ve yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattı. Dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli bakteriler günümüzün antibiyotik cephaneliğine karşı direnç kazandıkça, bilim insanları umutsuzca yeni ilaçlar arıyor ve doğal dünya antibakteriyel bileşikler aramak için gidilebilecek en iyi yerlerden biri.

Doğal ürün antibiyotiklerin keşfi 1950'lerin ortalarında zirveye ulaşmıştı, ancak o zamandan beri bu tür ilaç geliştirmede dikkate değer bir düşüş yaşandı.

Neyse ki, doğal dünya hâlâ sırlarla dolu ve bu bilinmeyenlerden bazıları bakteriyel enfeksiyonlar ve kanser gibi önemli sağlık sorunlarına karşı savaşımızda bize yardımcı olabilir. Ancak yeni antibiyotikler bulmak yıllar süren testler gerektiriyor ve başarısızlık oranı da yüksek. Chicago'da toplanan 14 çevresel numuneden sadece birinde antibiyotik aktivitesine dair kanıt bulundu ve bu durum gelecekteki araştırmalara dayanamayabilir.

Yeni nesli antibiyotik keşifleri konusunda heyecanlandırmak uzun bir oyun, ancak Illinois Üniversitesi'ndeki bilim insanları, son başarı hikayelerinin "eğitim sosyal yardım programlarını üst düzey doğal ürün keşfi ile entegre etmenin mümkün olduğunu" gösterdiğini söylüyor.

Çalışmanın detayları ACS Omega dergisinde yayımlandı.