Karabük Üniversitesi, güneş panellerini temizleyen yerli robot geliştirdi

17 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:24

Karabük Üniversitesi, güneş panellerinde kirlilikten kaynaklanan üretim kayıplarını önlemek amacıyla yüzde 95 yerlilik oranına sahip bir temizleme robotu geliştirdi. Robot, panel yüzeylerini düzenli ve etkili bir şekilde temizleyerek enerji üretim verimliliğini artırmayı hedefliyor.

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Karabük Üniversitesi​'nde (KBÜ) yenilenebilir enerji​ alanında çok faydalı bir teknoloji geliştirildi. Güneş panellerinde kirlilikten kaynaklanan üretim kayıplarına son vermeyi hedefleyen yerli bir temizleme robotu, üniversite akademisyenlerinin çabalarıyla tasarlandı ve üretildi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 95 ROBOT​

Karabük Üniversitesi, geçtiğimiz yıl YÖK tarafından temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında uzmanlaşan üniversite seçildi. Bu alandaki akademik çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Öncü, kampüsteki çatı tipi güneş enerji santralinin PV panellerini temizlemek amacıyla yerlilik oranı yüzde 95 olan bir robot geliştirdi.

Edinilen bilgiye göre robot, tek ya da çift fırçayla kullanılabiliyor. Saate 170 kWp temizleme kapasitesine sahip olan robotun elektronik devresi, mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı gibi çok önemli süreçleri akademisyenler tarafından gerçekleştirildi.

Proje yürütücülerinden KBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öncü, güneş enerji santrallerinde kullanılan PV panelleri yüzeylerinin bölge ve iklim şartlarına göre zamanla kirlendiği için belirli aralıklarla temizlenmeleri gerektiğini belirtti.

GÜNEŞ PANELLERİNİ YILDA BİR TEMİZLİYORLARDI

Öncü, önceden temizleme işleminin yılda bir defa hizmet alımı yoluyla yapıldığını ve tasarlamış oldukları robot sayesinde artık panellerin kirlilik durumuna göre daha sık temizleyebileceklerini belirtti. Öncü, bu sayede kirlilikten kaynaklanan üretim kayıpları ve bölgesel gölgelenme nedeniyle oluşabilecek arızaları azaltmış olacaklarını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Karagöz de temizleme robotunun, PV panellerin temizliğinde profesyonelce kullanıldığını ifade etti. Karagöz, farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyi temizleyebildiğini belirterek, "Yaptığımız testlerde, Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır" diye konuştu.