Kargaların tıpkı insanlar gibi nesneleri sayabildiği ortaya çıktı

27 May 2024 11:49 - Güncelleme : 27 May 2024 11:50

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Yeni yürümeye başlayan çocuklar sembolik saymada ustalaşmayı öğrenmeden önce, gelişimsel bir sözel sayma aşamasından geçiyorlar. Bu aşamada, bir sepette kaç tane elma olduğu sorulduğunda, "bir, bir, bir" veya "bir, iki, üç" veya "elma, elma, elma" diyerek bir tür sayma yapabiliyor. Üç elma olduğunu anlıyorlar ancak bu sayıyı tek başına "üç" şeklinde soyut olarak ifade etme becerileri henüz bulunmuyor.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde nörobiyolog ve doktora sonrası araştırmacı olan Diana Liao, bu bilgiden esinlenerek şunu düşündü: Kargalarda da bu yetenek olabilir mi?

ARAŞTIRMACILAR, KARGALARI EĞİTTİ

Araştırmacılar, üç kargayı hem görsel hem de işitsel ipuçlarına yanıt olarak bir ile dört arasında ses üretmeleri için eğitti. Her denemede kargaların belirli sayıda ses çıkarması ve ses dizisinin sonunu bir hedefi gagalayarak belirtmesi gerekiyordu.

Detayları Science Dergisi'nde yayımlanan çalışmada yazarlar, kargaların belirli ipuçlarına yanıt olarak başarılı ve kasıtlı bir şekilde belirli sayıda ses üretebildiklerini buldular. Bu özellik, diğer hayvanlarda henüz gözlemlenmemiş bir kontrol derecesi olarak ifade edildi.

ÇIKARDIKLARI SESLERİN TONU BİLE FARKLI

Ayrıca, ilk seslendirmenin zamanlamasının ve özelliklerinin, saymak üzere oldukları genel sayıyı tahmin ettiğini, her sayının diğerlerine göre farklı akustik özelliklere sahip olduğu tespit edildi. Bu, insanların "bir", "iki", "üç", "dört" derken farklı ses tonları çıkarmasına benziyor.

Araştırmacılar bulgularla ilgili şöyle dedi:

"Kargalardaki bu yetkinlik, yeni yürümeye başlayan çocukların kardinal sayı kelimelerini anlamayı öğrenmeden önceki sayma becerilerini de yansıtmaktadır ve bu nedenle sayıların kombinatoryal bir sembol sisteminin parçası olduğu gerçek saymanın evrimsel bir öncüsü olabilir."

Daha önceki çalışmalar kargaların mantıksal düşünme ve alet kullanma konusunda 'maymunlar kadar zeki' olduğunu ortaya koymuştu.