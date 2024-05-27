Kargaların tıpkı insanlar gibi nesneleri sayabildiği ortaya çıktı
Yeni bir araştırmada, kargaların belirli sayıda ses üretme yeteneği incelendi. Kargalar, görsel ve işitsel ipuçlarına yanıt olarak birle dört arasında ses çıkarmak üzere eğitildi ve her denemede belirli sayıda ses çıkararak bir hedefi gagalayarak denemeyi tamamladılar.
Yeni yürümeye başlayan çocuklar sembolik saymada ustalaşmayı öğrenmeden önce, gelişimsel bir sözel sayma aşamasından geçiyorlar. Bu aşamada, bir sepette kaç tane elma olduğu sorulduğunda, "bir, bir, bir" veya "bir, iki, üç" veya "elma, elma, elma" diyerek bir tür sayma yapabiliyor. Üç elma olduğunu anlıyorlar ancak bu sayıyı tek başına "üç" şeklinde soyut olarak ifade etme becerileri henüz bulunmuyor.
Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde nörobiyolog ve doktora sonrası araştırmacı olan Diana Liao, bu bilgiden esinlenerek şunu düşündü: Kargalarda da bu yetenek olabilir mi?
ARAŞTIRMACILAR, KARGALARI EĞİTTİ
Araştırmacılar, üç kargayı hem görsel hem de işitsel ipuçlarına yanıt olarak bir ile dört arasında ses üretmeleri için eğitti. Her denemede kargaların belirli sayıda ses çıkarması ve ses dizisinin sonunu bir hedefi gagalayarak belirtmesi gerekiyordu.
Detayları Science Dergisi'nde yayımlanan çalışmada yazarlar, kargaların belirli ipuçlarına yanıt olarak başarılı ve kasıtlı bir şekilde belirli sayıda ses üretebildiklerini buldular. Bu özellik, diğer hayvanlarda henüz gözlemlenmemiş bir kontrol derecesi olarak ifade edildi.
ÇIKARDIKLARI SESLERİN TONU BİLE FARKLI
Ayrıca, ilk seslendirmenin zamanlamasının ve özelliklerinin, saymak üzere oldukları genel sayıyı tahmin ettiğini, her sayının diğerlerine göre farklı akustik özelliklere sahip olduğu tespit edildi. Bu, insanların "bir", "iki", "üç", "dört" derken farklı ses tonları çıkarmasına benziyor.
Araştırmacılar bulgularla ilgili şöyle dedi:
"Kargalardaki bu yetkinlik, yeni yürümeye başlayan çocukların kardinal sayı kelimelerini anlamayı öğrenmeden önceki sayma becerilerini de yansıtmaktadır ve bu nedenle sayıların kombinatoryal bir sembol sisteminin parçası olduğu gerçek saymanın evrimsel bir öncüsü olabilir."
Daha önceki çalışmalar kargaların mantıksal düşünme ve alet kullanma konusunda 'maymunlar kadar zeki' olduğunu ortaya koymuştu.