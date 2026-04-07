Apple'ın merakla beklenen katlanabilir telefonuna ve yeni nesil iPhone 18 serisine ait dummy görselleri sızdırıldı. Sonny Dickson'un paylaşmış olduğu fotoğraflarda iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Fold cihazlarının boyutları üç aşağı beş yukarı karşımıza çıkarılıyor.

Katlanabilir iPhone ve iPhone 18 Pro Max yan yana! Tasarımlar belli oldu

HABERİN ÖZETİ Katlanabilir iPhone ve iPhone 18 Pro Max yan yana! Tasarımlar belli oldu Apple'ın merakla beklenen katlanabilir telefonu ve yeni nesil iPhone 18 serisine ait dummy görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Fold cihazlarının boyutları görülebiliyor. Katlanabilir model, kapalıyken kitap şeklinde sergileniyor ve açıldığında iPad mini boyutlarına yaklaşarak tablet benzeri bir ekran sunacak. Görseller, Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu için bugüne kadarki en net sızıntılardan biri olarak nitelendiriliyor. iPhone 18 Pro modellerinin karakteristik kamera modülü tasarımları da görsellerde yer alıyor.

IPHONE 18 VE KATLANABİLİR IPHONE NASIL OLACAK?

Ahşap bir zemin üzerinde yan yana dizilmiş üç farklı cihaz, pembe/macenta tonlarıyla dikkat çekiyor. Ortada yer alan katlanabilir model, kitap şeklinde kapalı formuyla sergileniyor. Söz konusu cihaz açıldığında iPad mini boyutlarına yaklaşarak daha geniş tablet benzeri bir ekran oranı sunacak.

Katlanabilir telefonun her iki yanında ise iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri bulunuyor.

Paylaşılan dummy görselleri, Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu için bugüne kadarki en net sızıntılardan biri oldu. Görsellerde ayrıca iPhone 18 Pro modellerinin karakteristik kamera modülü tasarımları da açıkça görülüyor.