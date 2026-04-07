Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Trump'a meydan okuyan yapay zeka devi İngiliz kıskacında! Geleceğin en büyüğü olabilir

İngiltere, ABD hükümetiyle sorunlar yaşayan yapay zeka şirketi Anthropic'i kendi ülkesine çekmek için harekete geçti. İngiliz yetkililerin masaya koyduğu teklifler arasında firmanın Londra ofisinin büyütülmesi ve çift borsa kotasyonu gibi cazip imkanlar bulunuyor.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:46
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:48

devi Anthropic'in ile yaşadığı krizi fırsat bilen hükümeti, şirketin Londra'daki varlığını genişletmesi için cazip teklifler sunmaya hazırlanıyor.

Trump'a meydan okuyan yapay zeka devi İngiliz kıskacında! Geleceğin en büyüğü olabilir

İngiltere hükümeti, ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmazlık yaşayan yapay zeka şirketi Anthropic'in Londra'daki varlığını genişletmesi için cazip teklifler sunmayı planlıyor.
İngiltere, yapay zeka uygulaması Claude'un geliştiricisi Anthropic'i ülkesinde yatırım yapmaya ikna etmek istiyor.
Gündeme gelen planlar arasında Anthropic'in Londra ofisini genişletmesi ve çift borsa kotasyonu gibi seçenekler yer alıyor.
İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı ve Başbakan Keir Starmer bu çalışmalara destek veriyor.
Anthropic, yapay zeka sohbet robotu Claude'un askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıkarak ABD hükümeti ile anlaşmazlık yaşamıştı.
ABD hükümeti, şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak nitelendirerek kara listeye almıştı.
Şu anda hukuki süreç devam etmekte olup, ABD'li bir yargıç kara listeye alınma kararını geçici olarak durdurdu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere hükümeti yapay zeka uygulaması Claude'un geliştiricisi Anthropic'i ülkesinde yatırım yapmaya ikna etmek istiyor. Şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı anlaşmazlığı değerlendirmek isteyen yetkililer, çeşitli fırsatlar içeren yeni planlar hazırlıyor.

Gündeme gelen planlar arasında Anthropic'in Londra ofisini genişletmesi ve çift borsa kotasyonu gibi seçenekler yer alıyor. İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara Başbakan Keir Starmer da aktif olarak destek veriyor. Hazırlanan tekliflerin, mayıs ayında ülkeyi ziyaret edecek olan Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye bizzat sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Anthropic ve bakanlık yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trump'a meydan okuyan yapay zeka devi İngiliz kıskacında! Geleceğin en büyüğü olabilir

ABD HÜKÜMETİ İLE KRİZ NASIL BAŞLADI?

Hatırlanacağı üzere Anthropic, yapay zeka sohbet robotu Claude'un askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıkmıştı. Yazılımın ABD ordusu tarafından gözetim veya otonom silah sistemlerinde kullanılmasına izin vermeyi kesin bir dille reddetti. Ardından ABD hükümeti, şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak nitelendirerek kara listeye aldı.

Konuya ilişkin hukuki süreç şu anda devam ediyor. ABD'li bir yargıç, uygulanan kara listeye alınma kararını geçici olarak durdurdu. Anthropic ayrıca tedarik zinciri riski atamasına karşı ikinci bir dava daha açarak hakkını aramayı sürdürüyor.

Trump'a meydan okuyan yapay zeka devi İngiliz kıskacında! Geleceğin en büyüğü olabilir
