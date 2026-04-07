Yapay zeka devi Anthropic'in ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı krizi fırsat bilen İngiltere hükümeti, şirketin Londra'daki varlığını genişletmesi için cazip teklifler sunmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ Trump'a meydan okuyan yapay zeka devi İngiliz kıskacında! Geleceğin en büyüğü olabilir İngiltere hükümeti, ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmazlık yaşayan yapay zeka şirketi Anthropic'in Londra'daki varlığını genişletmesi için cazip teklifler sunmayı planlıyor. İngiltere, yapay zeka uygulaması Claude'un geliştiricisi Anthropic'i ülkesinde yatırım yapmaya ikna etmek istiyor. Gündeme gelen planlar arasında Anthropic'in Londra ofisini genişletmesi ve çift borsa kotasyonu gibi seçenekler yer alıyor. İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı ve Başbakan Keir Starmer bu çalışmalara destek veriyor. Anthropic, yapay zeka sohbet robotu Claude'un askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıkarak ABD hükümeti ile anlaşmazlık yaşamıştı. ABD hükümeti, şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak nitelendirerek kara listeye almıştı. Şu anda hukuki süreç devam etmekte olup, ABD'li bir yargıç kara listeye alınma kararını geçici olarak durdurdu.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere hükümeti yapay zeka uygulaması Claude'un geliştiricisi Anthropic'i ülkesinde yatırım yapmaya ikna etmek istiyor. Şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı anlaşmazlığı değerlendirmek isteyen yetkililer, çeşitli fırsatlar içeren yeni planlar hazırlıyor.

Gündeme gelen planlar arasında Anthropic'in Londra ofisini genişletmesi ve çift borsa kotasyonu gibi seçenekler yer alıyor. İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara Başbakan Keir Starmer da aktif olarak destek veriyor. Hazırlanan tekliflerin, mayıs ayında ülkeyi ziyaret edecek olan Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye bizzat sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Anthropic ve bakanlık yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD HÜKÜMETİ İLE KRİZ NASIL BAŞLADI?

Hatırlanacağı üzere Anthropic, yapay zeka sohbet robotu Claude'un askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıkmıştı. Yazılımın ABD ordusu tarafından gözetim veya otonom silah sistemlerinde kullanılmasına izin vermeyi kesin bir dille reddetti. Ardından ABD hükümeti, şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak nitelendirerek kara listeye aldı.

Konuya ilişkin hukuki süreç şu anda devam ediyor. ABD'li bir yargıç, uygulanan kara listeye alınma kararını geçici olarak durdurdu. Anthropic ayrıca tedarik zinciri riski atamasına karşı ikinci bir dava daha açarak hakkını aramayı sürdürüyor.