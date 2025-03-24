Katlanabilir iPhone'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu: Beklediğimizden daha erken gelecek

Apple, yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone için sonunda somut adımlar atmaya başladı. Kitap gibi açılan yapısıyla iPad mini deneyimini cebe sığdıracak olan model, ultra ince tasarımı ve gelişmiş ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonun tanıtımı ise beklediğimizden daha erken yapılacak.

Apple, uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın bugün yayınladığı rapora göre, cihazın 2026 yılında tanıtılması planlanıyor. Yeni modelin tasarımı, Samsung Galaxy Z Fold'a benzer şekilde kitap gibi açılan bir formda olacak. Kapaklı telefon formatı tercih edilmeyecek.

Katlanabilir iPhone'un geliştirilmesinde, iPhone 17 serisinin en ince üyesi olması beklenen iPhone 17 Air'den elde edilen teknolojilerden yararlanılacak. Yalnızca 5.5 mm kalınlığa sahip olacak ultra ince iPhone'da hoparlörler ve kameralar, daha ince tasarıma uyum sağlamak için bazı açılardan standart modellere göre daha basit olabilir. Ancak buna rağmen kullanıcısına tam bir iPhone deneyimi sunacak.

KATLANABİLİR IPHONE'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kompakt yapıya rağmen batarya ömrü açısından kullanıcıları memnun edecek düzeyde performans hedefleniyor. Henüz teknik detaylar sınırlı olsa da, yeni modelin yaklaşık 2000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öngörülüyor. Üretim sürecinin ilk etapta kısıtlı olacağı ve bu nedenle pazarda başlangıçta sınırlı sayıda bulunabileceği belirtiliyor.

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'nun daha önceki raporlarına göre, katlanabilir model 5.5 inçlik bir dış ekrana ve 7.8 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Bu ekran yapısıyla iPad mini'yi andıran bir deneyim sunması bekleniyor. Eğer tüm planlar sorunsuz ilerlerse, yeni katlanabilir cihaz iPhone 18 serisinin bir parçası olarak lanse edilecek.

Not: Görseller ve video, katlanabilir iPhone'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını göstermek amacıyla, ortaya çıkan iddialara dayanarak konsept olarak hazırlanmıştır.