İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız gol sevinci hareketi ile akıllara kazındı. "Yıldız" soyadından ilham alarak gollerden sonra elleriyle yıldız şekli yapan genç yeteneğin söz konusu hareketi, popüler battle royale oyunu Fortnite'a geliyor.

Dinle

Kenan Yıldız'ın viral gol sevinci hareketi Fortnite'a ekleniyor: Almak çok basit Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 51

X'te Hypex hesabının paylaştığı videoya göre, sevilen oyunun karakterlerinden biri Kenan Yıldız gol sevinci hareketini gerçekleştirecek. Oyuncuların heyecanla beklediği yenilik 14 Mayıs tarihinde Fortnite içerisine eklenecek.

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ FORTNİTE'A NASIL ALINIR?

İfadeyi kazanmak için ilk adım olarak Takım Çatışması modunun sayfasına girip oturum açmanız gerekiyor. Destek olacağınız takımı da seçtikten sonra çatışmalarda takımına destek olarak 11 rozet biriktiren kullanıcılar, "Durdurulamaz" adlı ifadeye sahip olabiliyorlar.