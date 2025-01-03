Kia 23 bin aracını geri çağırdı: Sebebi çok komik olsa da sorun ciddi

03 Ocak 2025 15:19 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:21

Kia, Güney Kore'deki fabrikasında üretilen 23 bin EV9 modelini geri çağırdı. Sebep ise, bir işçinin koltukları cıvatalamayı unutmuş olması. Kia, EV9 sahiplerine araçlarını ücretsiz onarılması için ne yapmaları gerektiğini adım adım açıkladı.

Otomobil sektöründe "geri çağırma" olarak bilinen, üreticilerin belli sorunlar nedeniyle müşterilerine bir çağrı yapıp araçlarını bayilere getirmelerini istediği süreçler o kadar çok yaşanıyor ki, bu durum artık iyice normalleşti. Geri çağırmaların sebebi ise genellikle üretim kaynaklı sorunlar oluyor; örneğin X firması frenlerin tam olarak tutmadığını tespit ediyor, Z firması geri görüş kamerasının beklendiği gibi çalışmadığına dair şikayetler alıyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia da bir fabrika hatası nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı. Ancak sebebi oldukça komik; şirket, ABD pazarında sattığı 23 bin EV9 modelinin koltuklarını yanlış monte etmiş. Olayda "günah keçisi" ise montaj hattında çalışan bir işçi oldu.

23 BİN ARACIN KOLTUKLARI YANLIŞ MONTE EDİLMİŞ

Kia'nın ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunduğu rapora göre, şirketin Güney Kore'de bulunan Gwangmyeong fabrikasında çalışan bir işçinin hatası sonucu, 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen EV9 modellerinin, 2. ve 3. sıra koltuk montaj vidalarının eksik olduğu tespit edildi.

Sorun, eylül ayında bir müşterinin üçüncü sıra koltukların düzgün monte edilmediğini fark etmesiyle gündeme geldi. Benzer şikayetlerin ardından Kia kapsamlı bir inceleme başlattı. Rastgele seçilmiş 90 EV9'u detaylı bir şekilde incelediler ancak herhangi bir eksik montaj parçasına rastlamadılar. Güney Kore operasyonlarından alınan bilgiler ışığında, sorunun daha geniş çaplı olabileceği düşünüldü ve yaklaşık 23 bin aracın geri çağrılmasına karar verildi.

KİA BAYİLERİ, ETKİLENEN ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLARAK ONARACAK

Henüz teslim edilmeyi bekleyen ek 990 araç daha incelendi ve bu araçların hiçbirinde koltuk montaj problemi bulunmadı. NHTSA raporu, etkilenen araçlarda kaç adet vidanın eksik olduğunu belirtmese de düzgün monte edilmemiş koltukların bir kaza durumunda yerinden çıkmasından ve yolcular için yaralanma riskini artıracağından endişe ediliyordu.

Sorunu çözmek için, Kia bayileri geri çağrılan tüm modellerde ikinci ve üçüncü sıra koltukları kontrol edecek ve eksik vidaları ücretsiz olarak takacak, yeterince sıkılmamış vidaları da sıkacak. Etkilenen araçlar ardışık olarak üretilmediği için, araç sahiplerine EV9'larının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için yerel bayileriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.