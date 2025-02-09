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Kırılması imkansız bir şifreleme sistemi geliştirildi! 'Kuantum bilgisayarlara bile dirençli'
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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kırılması imkansız bir şifreleme sistemi geliştirildi! 'Kuantum bilgisayarlara bile dirençli'

Bilim insanları, lazer, yapay zeka ve hologramların birleşmesiyle oluşturulan bir şifreleme sistemi geliştirdi. Geleneksel yöntemleri geride bırakarak hackerlara karşı aşılmaz bir koruma sağladığı iddia ediliyor. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? İşte detaylar.

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Kırılması imkansız bir şifreleme sistemi geliştirildi! 'Kuantum bilgisayarlara bile dirençli'
KAYNAK:
TechRadar
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:19

Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip, geleneksel hackleme yöntemlerini geçersiz kılabilecek bir optik şifreleme sistemi geliştirdi. Araştırmacılar, Optica’da yayımlanan makalelerinde, yapay zeka ve lazerlerle üretilen hologramları birleştirerek kırılması neredeyse imkansız olan üst düzey veri koruma tekniği ürettiklerini ifade etti.

‘KUANTUM BİLGİSAYARLARA BİLE DİRENÇLİ’

Matematiksel algoritmalara dayanan geleneksel şifreleme yöntemlerinin aksine, bu optik yaklaşım ışığın fiziksel özelliklerini kullanarak kuantum makineleri de dahil olmak üzere en gelişmiş bilgisayarlardan bile gelebilecek saldırılara karşı dirençli hale geldiği iddia ediliyor

Araştırma ekibi lideri Stelios Tzortzakis, “Hızla gelişen dijital para birimlerinden yönetişim, sağlık hizmetleri, iletişim ve sosyal ağlara kadar, dijital dolandırıcılıkla mücadele etmek için sağlam koruma sistemlerine olan talep artmaya devam ediyor” dedi.

Optik şifreleme sistemi, yüksek güçlü bir lazerin küçük bir etanol kabıyla etkileşime girdiğinde ortaya çıkan kaotik ışık desenlerine dayanmakta. Sıvı içindeki termal türbülansla güçlendirilen bu süreç, orijinal bilgiyi tanınmaz hale getiriyor ve böylece, geleneksel yöntemlerle çözülmesi neredeyse imkansız bir şifreleme sağlanmış oluyor; en azından araştırma ekibinin iddiası bu yönde.

ŞİFRELENMİŞ VERİLERİ YAPAY ZEKA İLE GERİ ALDILAR

Araştırmacılar, şifrelenmiş verileri geri almak için yapay zekadan faydalandı. Bir sinir ağını (neural network) eğiterek, karıştırılmış hologramları tanıyıp çözmesini sağladılar ve yüzde 90-95 doğruluk oranıyla orijinal görüntüleri başarıyla geri yüklediler.

Sinir ağlarını, karıştırılmış ışık desenlerindeki inanılmaz ince detayları tanıyacak şekilde eğittiklerini ifade eden Tzortzakis, “Sinir ağları içinde milyarlarca karmaşık bağlantı veya sinaps oluşturarak, orijinal ışık demeti şekillerini yeniden yapılandırdık. Bu da, her bir şifreleme sistemi konfigürasyonu için özel bir çözme anahtarı oluşturabileceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.

Ekip, hayvanlar, aletler, günlük nesneler ve el yazısı rakamlar da dahil olmak üzere binlerce görüntüyü kodlayıp çözerek sistemi test etti. Ancak şifreleme sürecinde kullanılan mevcut lazer sistemi hantal ve pahalı olduğu için teknoloji ticarileşmeye tam olarak hazır değil. Bu da pratikliğini ve satın alınabilirliğini sınırlıyor.

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#Teknoloji
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