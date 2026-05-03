Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede

Otonom otomobillerin sayısının hızla arttığı Kaliforniya'da yepyeni trafik düzenlemeleri devreye giriyor. Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından duyurulan kararlara göre, sürücüsüz araçlara da artık ceza yazılacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis, doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek.

Ayrıca şirketlerin, polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde cevap vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirkete para cezası kesilecek. Yetkililer, söz konusu düzenlemeleri "ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak nitelendiriyor.

San Francisco'daki elektrik kesintisi sırasında yaşananlar da dahil, otonom araçların trafik kurallarını ihlal ettiği çok sayıda olay bulunuyor.