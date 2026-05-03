Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede

Kırmızı ışıkta geçen otonom araca kim ceza ödeyecek? Tartışmalar sürerken Kaliforniya eyaleti, 1 Temmuz itibarıyla yeni kuralları devreye alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 13:28

Otonom otomobillerin sayısının hızla arttığı 'da yepyeni trafik düzenlemeleri devreye giriyor. Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından duyurulan kararlara göre, sürücüsüz araçlara da artık ceza yazılacak.

Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede

0:00 70

ABD basınında yer alan haberlere göre, Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis, doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek.

Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede

Ayrıca şirketlerin, polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde cevap vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirkete para cezası kesilecek. Yetkililer, söz konusu düzenlemeleri "ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak nitelendiriyor.

San Francisco'daki elektrik kesintisi sırasında yaşananlar da dahil, otonom araçların trafik kurallarını ihlal ettiği çok sayıda olay bulunuyor.

Kırmızı ışıkta geçen otonom araç cezasız kalmayacak: 30 saniye kuralı devrede
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor
Yapay zeka Süper Lig'in 10 yıllık şampiyonluk simülasyonunu yayınladı: İşte ortalığı karıştıracak o liste!
ETİKETLER
#kaliforniya
#Otonom Araçlar
#Trafik Düzenlemeleri
#Dmv
#Sürücüsüz Araç Cezaları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.