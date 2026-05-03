WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor

WhatsApp, iOS 26 işletim sistemi ile uyumlu yepyeni bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir kademeli olarak dağıtılan Liquid Glass adlı tasarım dili yakında doğrudan sohbet ekranlarına entegre edilecek. Peki yeni arayüz nasıl olacak? İşte detaylar...
WABetaInfo'nun haberine göre, TestFlight platformunda yayınlanan iOS 26.17.10.70 Beta sürümü, yeni arayüzün sohbet bölümüne uygulanacağını doğruladı. Mesaj yazma alanı, ekranın alt kısmında havada asılı duran bağımsız bir öğe olarak konumlanacak.
Arka plandaki renkleri dinamik biçimde yansıtan yarı saydam, buzlu cam görünümlü bir materyal tercih edilecek. Sohbetteki en güncel mesaja gitmeyi sağlayan hızlı atlama düğmesi de aynı görsel temayla güncellenecek.
Güncelleme yalnızca mesaj yazma alanıyla sınırlı kalmayacak. "Sohbetler listesi" ve "Durum güncellemeleri" sekmesinde uygulanan görsel prensipler doğrultusunda mesajlaşma ekranının üst kısmındaki gezinme çubuğu da şeffaf bir yapıya kavuşacak.
Arka planda yer alan mesajlar ve duvar kağıdı, hafif bir solma efekti yardımıyla çubuğun altından yumuşak bir şekilde görünmeye devam edecek. Gezinme çubuğunun geniş çaplı kullanıma sunulmadan önce bazı ek iyileştirmeler alabileceği belirtiliyor.
WhatsApp Liquid Glass arayüzü an itibarıyla tüm kullanıcılara açılmış değil. App Store üzerinden en güncel sürümü indiren bazı iOS 26 kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye açılması bekleniyor.