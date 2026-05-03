WhatsApp, iOS 26 işletim sistemi ile uyumlu yepyeni bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir kademeli olarak dağıtılan Liquid Glass adlı tasarım dili yakında doğrudan sohbet ekranlarına entegre edilecek. Peki yeni arayüz nasıl olacak? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor WhatsApp, iOS 26 işletim sistemi için 'Liquid Glass' adlı yeni bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor ve bu tasarım dilini sohbet ekranlarına entegre ediyor. Yeni tasarımda mesaj yazma alanı, ekranın alt kısmında havada asılı duran bağımsız bir öğe olarak konumlanacak. Mesaj yazma alanı ve gezinme çubuğu, arka planı dinamik biçimde yansıtan yarı saydam, buzlu cam görünümlü bir materyal ile güncellenecek. Sohbetlerdeki en güncel mesaja gitmeyi sağlayan hızlı atlama düğmesi de aynı görsel temayla güncellenecek. Gezinme çubuğu, hafif bir solma efektiyle arka plandaki mesajları ve duvar kağıdını gösterecek şekilde şeffaf bir yapıya kavuşacak. WhatsApp Liquid Glass arayüzü, App Store'dan en güncel sürümü indiren bazı iOS 26 kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı.

WHATSAPP LİQUİD GLASS TASARIMI MESAJLAŞMA PENCERELERİNE TAŞINIYOR

WABetaInfo'nun haberine göre, TestFlight platformunda yayınlanan iOS 26.17.10.70 Beta sürümü, yeni arayüzün sohbet bölümüne uygulanacağını doğruladı. Mesaj yazma alanı, ekranın alt kısmında havada asılı duran bağımsız bir öğe olarak konumlanacak.

Arka plandaki renkleri dinamik biçimde yansıtan yarı saydam, buzlu cam görünümlü bir materyal tercih edilecek. Sohbetteki en güncel mesaja gitmeyi sağlayan hızlı atlama düğmesi de aynı görsel temayla güncellenecek.

GEZİNME ÇUBUĞU ŞEFFAFLAŞIYOR

Güncelleme yalnızca mesaj yazma alanıyla sınırlı kalmayacak. "Sohbetler listesi" ve "Durum güncellemeleri" sekmesinde uygulanan görsel prensipler doğrultusunda mesajlaşma ekranının üst kısmındaki gezinme çubuğu da şeffaf bir yapıya kavuşacak.

Arka planda yer alan mesajlar ve duvar kağıdı, hafif bir solma efekti yardımıyla çubuğun altından yumuşak bir şekilde görünmeye devam edecek. Gezinme çubuğunun geniş çaplı kullanıma sunulmadan önce bazı ek iyileştirmeler alabileceği belirtiliyor.

KADEMELİ DAĞITIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

WhatsApp Liquid Glass arayüzü an itibarıyla tüm kullanıcılara açılmış değil. App Store üzerinden en güncel sürümü indiren bazı iOS 26 kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye açılması bekleniyor.