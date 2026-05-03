Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 26 işletim sistemine özel geliştirdiği şeffaflık odaklı yeni görsel dilini doğrudan mesajlaşma ekranlarına genişletiyor. Yeni tasarım nasıl görünecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 09:39

, 26 işletim sistemi ile uyumlu yepyeni bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir kademeli olarak dağıtılan Liquid Glass adlı tasarım dili yakında doğrudan sohbet ekranlarına entegre edilecek. Peki yeni arayüz nasıl olacak? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp, iOS 26 işletim sistemi için 'Liquid Glass' adlı yeni bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor ve bu tasarım dilini sohbet ekranlarına entegre ediyor.
Yeni tasarımda mesaj yazma alanı, ekranın alt kısmında havada asılı duran bağımsız bir öğe olarak konumlanacak.
Mesaj yazma alanı ve gezinme çubuğu, arka planı dinamik biçimde yansıtan yarı saydam, buzlu cam görünümlü bir materyal ile güncellenecek.
Sohbetlerdeki en güncel mesaja gitmeyi sağlayan hızlı atlama düğmesi de aynı görsel temayla güncellenecek.
Gezinme çubuğu, hafif bir solma efektiyle arka plandaki mesajları ve duvar kağıdını gösterecek şekilde şeffaf bir yapıya kavuşacak.
WhatsApp Liquid Glass arayüzü, App Store'dan en güncel sürümü indiren bazı iOS 26 kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

WHATSAPP LİQUİD GLASS TASARIMI MESAJLAŞMA PENCERELERİNE TAŞINIYOR

WABetaInfo'nun haberine göre, TestFlight platformunda yayınlanan iOS 26.17.10.70 , yeni arayüzün sohbet bölümüne uygulanacağını doğruladı. Mesaj yazma alanı, ekranın alt kısmında havada asılı duran bağımsız bir öğe olarak konumlanacak.

Arka plandaki renkleri dinamik biçimde yansıtan yarı saydam, buzlu cam görünümlü bir materyal tercih edilecek. Sohbetteki en güncel mesaja gitmeyi sağlayan hızlı atlama düğmesi de aynı görsel temayla güncellenecek.

WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor

GEZİNME ÇUBUĞU ŞEFFAFLAŞIYOR

Güncelleme yalnızca mesaj yazma alanıyla sınırlı kalmayacak. "Sohbetler listesi" ve "Durum güncellemeleri" sekmesinde uygulanan görsel prensipler doğrultusunda mesajlaşma ekranının üst kısmındaki gezinme çubuğu da şeffaf bir yapıya kavuşacak.

Arka planda yer alan mesajlar ve duvar kağıdı, hafif bir solma efekti yardımıyla çubuğun altından yumuşak bir şekilde görünmeye devam edecek. Gezinme çubuğunun geniş çaplı kullanıma sunulmadan önce bazı ek iyileştirmeler alabileceği belirtiliyor.

WhatsApp Liquid Glass tasarımını sohbet ekranına getiriyor

KADEMELİ DAĞITIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

WhatsApp Liquid Glass arayüzü an itibarıyla tüm kullanıcılara açılmış değil. App Store üzerinden en güncel sürümü indiren bazı iOS 26 kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye açılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galaxy S27 Ultra için yeni sızıntı! Samsung çok eleştirilen özelliği çöpe atıyor
Yapay zeka, acil servis teşhislerinde doktorları geride bıraktı
ETİKETLER
#ios
#whatsapp
#beta sürümü
#Yeni Tasarım
#Liquid Glass
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.