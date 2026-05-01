Galaxy S27 Ultra için yeni sızıntı! Samsung çok eleştirilen özelliği çöpe atıyor

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S27 Ultra modelinde 3x telefoto kamerayı kaldırarak yerine çok daha güçlü bir 5x lens deneyimi sunacağı sızdırıldı. Peki 3x lens neden kaldırılıyor?

Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, gözler şimdiden yeni nesil akıllı telefonlarına çevrildi. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili yeni sızıntılar paylaştı.

Galaxy S27 Ultra modelinde 3x telefoto lensin kaldırılması ve yeni kamera özelliklerinin eklenmesi bekleniyor.
Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde 3x telefoto kamerayı tamamen çıkarma hazırlığında olduğu iddia ediliyor.
Kullanıcılar, Samsung'un 3x lens yerine 5x yakınlaştırma lensine odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Galaxy S27 Ultra'nın, Galaxy Z Fold 8'de de kullanılması beklenen yeni nesil ultra geniş açılı sensörle gelmesi konuşuluyor.
Ana kameranın değişken diyafram açıklığına sahip olma ihtimali yüzde 80 olarak değerlendiriliyor.
5x telefoto lensin de daha geniş bir diyafram açıklığına kavuşması için aynı yüksek ihtimal geçerli.
Değişken diyaframın, farklı ışık koşullarında daha esnek çekim imkanları sunması bekleniyor.
S27 ULTRA'DA 3X TELEFOTO LENS TARİHE KARIŞIYOR

Sızıntılara göre Samsung, uzun süredir küçük sensörü ve tutarsız performansı nedeniyle eleştirilen 3x telefoto kamerayı cihazdan tamamen çıkarmaya hazırlanıyor. Ice Universe, iddianın yüzde 100 ihtimalle gerçekleşeceğini öne sürüyor.

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan pek çok kullanıcı, 3x lensi, sisteminin "ortanca çocuğu" olarak nitelendiriyor ve kaldırılmasının çok gecikmiş bir karar olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, şirketin esas olarak 5x yakınlaştırma lensine odaklanması gerektiği fikrinde birleşmiş durumda. Gelişmiş bir 5x lensin yakınlaştırma deneyimini çok daha bütünleşik hale getireceği düşünülüyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM VE YENİ NESİL SENSÖRLER YOLDA

Galaxy S27 Ultra modelinin, ilk olarak Galaxy Z Fold 8 cihazında kullanıma sunulması beklenen yeni nesil ultra geniş açılı sensörle gelebileceği konuşuluyor. Yenilenmiş bir ön kamera ve güncellenmiş ana sensör de beklentiler arasında yer alıyor.

Ana kameranın değişken diyafram açıklığına sahip olma ihtimali yüzde 80 olarak değerlendiriliyor. Aynı yüksek ihtimal, 5x telefoto lensin daha geniş bir diyafram açıklığına kavuşması için de geçerliliğini koruyor. Değişken diyafram sayesinde farklı ışık koşullarında çok daha esnek çekim imkanları sunulacak.

GALAXY S27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

S27 serisinin tanıtılmasına daha neredeyse bir yıl var. Dolayısıyla sızdırılan detayların zaman içinde değişme ihtimali mevcut.

