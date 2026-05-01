Gizemli olaylarla anılan ve "paranormal" olduğu iddia edilen bazı evlerdeki o ürpertici atmosferin arkasında yatan bilimsel gerçek gün yüzüne çıktı. Yeni bir araştırma, insan kulağının duyamadığı çok düşük frekanslı seslerin vücuttaki stres hormonlarını artırarak korku hissine yol açtığını gösteriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Paranormal' evlerin sırrı çözüldü: Arkasında yatan bilimsel gerçek şaşırtıyor Yapılan yeni bir araştırma, insan kulağının duyamadığı çok düşük frekanslı seslerin (infrasonik sesler) vücuttaki stres hormonlarını artırarak korku hissine yol açtığını ve paranormal olaylarla anılan evlerdeki ürpertici atmosferin bilimsel açıklamasını sunduğunu ortaya koyuyor. İnsan kulağının duyamadığı 20 Hertz (Hz) altındaki ses dalgaları olan infrasonik sesler, doğal veya insan yapımı kaynaklardan ortaya çıkabilir. Eski binaların bodrum katlarındaki eskimiş borular ve havalandırma sistemleri de düşük frekanslı titreşimler üretebilir. Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada, gönüllülere gizli hoparlörlerle 18 Hz seviyesinde infrasonik sesler dinletildiğinde kortizol seviyelerinde artış gözlemlendi. İnfrasonik seslere maruz kalan katılımcılar, sesin varlığını fark etmemelerine rağmen kendilerini daha sinirli hissettiklerini ve çalan müziği daha üzücü bulduklarını rapor ettiler. Bilim insanları, eski bir binada hissedilen huzursuzluğun paranormal varlıklardan ziyade titreyen su boruları gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini savunuyor ve düşük frekanslara uzun süreli maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerini incelemek için daha geniş çaplı araştırmalar yapmaya hazırlanıyor.

DUYULMAYAN SESLER STRES HORMONLARINI TETİKLİYOR

20 Hertz (Hz) altındaki ses dalgaları olan infrasonik sesler fırtınalar gibi doğal yollardan veya trafik ve endüstriyel makineler gibi insan yapımı kaynaklardan ortaya çıkıyor. Özellikle eski binaların bodrum katlarında yer alan eskimiş borular ve havalandırma sistemleri de benzer düşük frekanslı titreşimler üretiyor.

Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Rodney Schmaltz konuya ilişkin önemli ifadeler kullandı. Schmaltz, paranormal olduğu iddia edilen bir binaya girildiğinde ruh halinin değiştiğini ancak olağandışı hiçbir şey görülmediğini hatırlatarak olayı şöyle özetledi:

"Bina hakkında ürkütücü hikayeler duyduysanız yaşadığınız gerginliği doğaüstü güçlere bağlayabilirsiniz. Oysa gerçekte sadece infrasonik sesler duyuyorsunuz."

GİZLİ HOPARLÖRLERLE DENEY YAPTILAR

Bilim insanları teoriyi test etmek amacıyla 36 katılımcı ile özel bir deney gerçekleştirdi. Gönüllüler tek başlarına bir odada otururken arka planda gizli hoparlörler aracılığıyla 18 Hz seviyesinde infrasonik sesler çalındı. Aynı esnada katılımcılara rahatlatıcı veya huzursuz edici müzikler dinletildi.

Deney öncesi ve sonrasında alınan tükürük örnekleri dikkat çekici sonuçlar verdi. İnsan kulağının algılayamadığı frekanslara maruz kalan kişilerin kortizol seviyelerinde artış gözlemlendi. Katılımcılar, sesin varlığını fark etmemelerine rağmen kendilerini daha sinirli hissettiklerini ve çalan müziği daha üzücü bulduklarını raporladı. Schmaltz, artan sinirlilik hali ile yüksek kortizolün birbiriyle doğal bir bağlantı içinde olduğunu belirtiyor.

BİLİM İNSANLARI GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMALARA HAZIRLANIYOR

MacEwan Üniversitesi'nden çalışmanın bir diğer yazarı Trevor Hamilton ise artan kortizol seviyelerinin vücudu tetikte tutarak anlık stres faktörlerine karşı koruduğunu söyledi. Ancak Hamilton, uzun süreli kortizol salınımının fizyolojik rahatsızlıklara ve ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları, düşük frekanslara uzun süre maruz kalmanın sağlık üzerindeki kalıcı etkilerini incelemek üzere daha geniş çaplı araştırmalar yapmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, eski bir binada anlamsız bir huzursuzluk hissedildiğinde sorunun paranormal varlıklardan ziyade titreyen su borularından kaynaklanabileceğini savunuyor.